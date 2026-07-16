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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ مواقع عسكرية دائمة داخل المنطقة الأمنية المحتلة بجنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
هاني حسين

أفاد إعلام إسرائيلي، أن الجيش بدأ في إنشاء مواقع عسكرية دائمة داخل المنطقة الأمنية التي يحتلها بجنوب لبنان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن قرار الحكومة إنهاء الوجود العسكري لـ"حزب الله" في جنوب لبنان لم يكن استجابة للضغوط الخارجية، بل نابع من إرادة وطنية.

في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي، لفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن هذا القرار جاء تعبيرا عن إرادة وطنية خالصة وقناعة راسخة بأن الدولة لا تستطيع استعادة كامل صدقيتها وهيبتها ما دامت هناك تنظيمات عسكرية تعمل خارج سلطتها الدستورية، معتبرا أن هذا القرار هو الذي هيأ الظروف السياسية التي جعلت "اتفاق الإطار" ممكنا.


وأوضح وزير الخارجية اللبناني أن لبنان لم يعد يتحرك وفق إملاءات الظروف، بل وفق رؤية واضحة تضع السيادة الوطنية واحتكار القوة الشرعية في يد الدولة وحدها، لافتا إلى أن العلاقة اللبنانية الفرنسية تطورت من علاقة دولة حامية إلى شراكة راسخة، لم تعد تعنى بخدمة طائفة بعينها، بل بخدمة فكرة جامعة تقوم على لبنان الحر، السيد، التعددي، الديمقراطي، المنفتح على العالم، والقائم على مؤسسات قوية وقادرة، مؤكداً أن لبنان اختار إعادة بناء دولة سيدة كاملة السيادة، تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني وتستخدم وحدها حق القوة الشرعية.

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