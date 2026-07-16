سفير مصر لدى بلجيكا: دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة القادمة

أكد سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للشعب الفلسطيني حيث قدم قرابة 30 مليار يورو في شكل مساعدات.

وقال سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي في مداخلة هاتفية مع القاهرة الإخبارية: اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للشعب الفلسطيني أسفر عن تعهدات مالية بقيمة 900 مليون يورو".

وقال سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي: “هناك دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة القادمة”.

وتابع سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي : مصر تطالب منذ اليوم الأول بالبدء في جهود التعافي في قطاع غزة دون شروط مثل التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي".



وأضاف سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي : مصر تتابع الوضع عن كثب وباهتمام بالغ لتوفير الضمانات للمانحين من أجل الوصول إلى وضع مستدام يضمن للمانحين عدم الإضرار بالمقدرات".



وتابع سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي:" الآن يتم دراسةمشروعات هامة مثل مشروعات المياه وإدارة المخلفات وقد نالت الموافقات المطلوبة".