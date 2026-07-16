على مساحة 115 ألف متر مربع.. "مدينة اللقاحات" صرح طبي عملاق على أرض مصر

أكدت الدكتورة هبة والي نائب الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع اللقاحات .

وقالت هبة والي في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي تم إنشاؤها بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والشريك الاجحنبي ".



وتابعت هبة والي:" مصر دولة جاذبة للاستثمار ولدينا شريك أجنبي قوي بخبرة اكثر من 20 عاما في مجال الصناعات الطبية والدوائية ".



واكملت هبة والي:" قدمنا مشروع مدينة اللقاحات لرئيس الوزراء وحصلنا على الرخصة الذهبية وهناك تسهيل لعملية الموافقات والتراخيص المطلوبة لإنشاء المدينة ".

وتابت هبة والي:" مساحة مدينة اللقاحات تبلغ 115 ألف متر مربع ويضم 32 مبنى تم الانتهاء من الإنشاءات بشكل كامل ".