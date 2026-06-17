نائب التنسيقية: توطين صناعة اللقاحات يعزز قدرة الدولة على محاصرة الأوبئة والمخاطر الصحية

أكد الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة اللقاحات والأمصال، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon»، خطوة غاية في الأهمية نحو توطين الصناعة وتعزيز الأمن الصحي.

وأوضح النائب حسام خليل، أن توطين صناعة اللقاحات محليا، يدعم تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الحيوية، مما يدعم الأمن الدوائي والصحي القومي ويطور قدرات البحث والتطوير والتصنيع المحلي، كما تمثل هذه الخطوة نوعية في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال ويعزز القدرة على مواجهة التحديات الصحية.

وأضاف النائب حسام خليل، أن الأزمات الصحية العالمية، وفي مقدمتها جائحة كورونا، أثبتت أن امتلاك الدول لقدرات وطنية في إنتاج اللقاحات لم يعد رفاهية أو خيارًا إضافيًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والصحي، وبالتالي يمثل توطين صناعة اللقاحات محليًا أحد أهم التوجهات التي تسعى إليها الدول لتعزيز قدرتها على مواجهة الأوبئة والأمراض المستجدة، وضمان توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين دون الاعتماد الكامل على الأسواق الخارجية.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن الأهمية الأولى لتوطين صناعة اللقاحات تكمن في تحقيق الأمن الصحي للدولة، حيث يضمن وجود مصانع وطنية إنتاج اللقاحات اللازمة لمواجهة الأمراض المعدية والأوبئة في الوقت المناسب، دون التعرض لمخاطر نقص الإمدادات العالمية أو تأخر وصول الشحنات المستوردة، كما يسهم تصنيع اللقاحات محليًا في خفض الاعتماد على الواردات وتقليل الإنفاق الحكومي على شراء اللقاحات من الخارج، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات ويؤدي إلى توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي.

ولفت النائب حسام خليل، إلى أن توطين صناعة اللقاحات لا يقتصر على إنشاء المصانع فقط، بل يشمل نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات البحثية والعلمية المحلية، ويسهم ذلك في رفع كفاءة الكوادر الوطنية من الباحثين والعلماء والمهندسين والفنيين، ويعزز قدرة الدولة على الابتكار وإنتاج لقاحات جديدة تتناسب مع طبيعة الأمراض المنتشرة محليًا وإقليميًا، كما يؤدي الاستثمار في هذا القطاع إلى دعم مراكز البحوث والجامعات وربطها بالقطاع الصناعي، بما يخلق منظومة متكاملة للابتكار الطبي والدوائي.

واستكمل النائب حسام خليل قائلا إن؛ مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة نحو توطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، من خلال تطوير البنية التحتية للمصانع الوطنية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، وتوسيع قدرات الإنتاج المحلي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية الاستراتيجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء واللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط.