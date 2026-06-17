قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة العفو الدولية: الجيش الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب في لبنان
الرئيس السيسي يعقد لقاءً ثنائيا مع ترامب على هامش قمة السبع
وزير الخارجية الصيني يدعو إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
وزارة الشباب تواصل تنفيذ إجراء الكود الطبي داخل الأندية والهيئات الرياضية استعدادا للموسم الجديد
عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل
رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب حلا سلميا مع الجارة الشمالية
مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار
بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل
بابا الفاتيكان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا
الحكومة توجه الشكر للرئيس على رؤيته الصائبة تجاه أزمات المنطقة
مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة G7 بشأن موقف مصر حيال أزمات المنطقة
رئيس حلف شمال الأطلسي: فتح مضيق هرمز سيكون “خطوة هائلة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب التنسيقية: توطين صناعة اللقاحات يعزز قدرة الدولة على محاصرة الأوبئة والمخاطر الصحية

الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
محمد الشعراوي

أكد الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون استراتيجية لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة اللقاحات والأمصال، على هامش فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي «Africa Health ExCon»، خطوة غاية في الأهمية نحو توطين الصناعة وتعزيز الأمن الصحي.

وأوضح النائب حسام خليل، أن توطين صناعة اللقاحات محليا، يدعم تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات الحيوية، مما يدعم الأمن الدوائي والصحي القومي ويطور قدرات البحث والتطوير والتصنيع المحلي، كما تمثل هذه الخطوة نوعية في استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية المتقدمة، وتعزيز الشراكات الدولية لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات والأمصال ويعزز القدرة على مواجهة التحديات الصحية.

وأضاف النائب حسام خليل، أن الأزمات الصحية العالمية، وفي مقدمتها جائحة كورونا، أثبتت أن امتلاك الدول لقدرات وطنية في إنتاج اللقاحات لم يعد رفاهية أو خيارًا إضافيًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والصحي، وبالتالي يمثل توطين صناعة اللقاحات محليًا أحد أهم التوجهات التي تسعى إليها الدول لتعزيز قدرتها على مواجهة الأوبئة والأمراض المستجدة، وضمان توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين دون الاعتماد الكامل على الأسواق الخارجية.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن الأهمية الأولى لتوطين صناعة اللقاحات تكمن في تحقيق الأمن الصحي للدولة، حيث يضمن وجود مصانع وطنية إنتاج اللقاحات اللازمة لمواجهة الأمراض المعدية والأوبئة في الوقت المناسب، دون التعرض لمخاطر نقص الإمدادات العالمية أو تأخر وصول الشحنات المستوردة، كما يسهم تصنيع اللقاحات محليًا في خفض الاعتماد على الواردات وتقليل الإنفاق الحكومي على شراء اللقاحات من الخارج، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات ويؤدي إلى توفير كميات كبيرة من النقد الأجنبي.

ولفت النائب حسام خليل، إلى أن توطين صناعة اللقاحات لا يقتصر على إنشاء المصانع فقط، بل يشمل نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير القدرات البحثية والعلمية المحلية، ويسهم ذلك في رفع كفاءة الكوادر الوطنية من الباحثين والعلماء والمهندسين والفنيين، ويعزز قدرة الدولة على الابتكار وإنتاج لقاحات جديدة تتناسب مع طبيعة الأمراض المنتشرة محليًا وإقليميًا، كما يؤدي الاستثمار في هذا القطاع إلى دعم مراكز البحوث والجامعات وربطها بالقطاع الصناعي، بما يخلق منظومة متكاملة للابتكار الطبي والدوائي.

واستكمل النائب حسام خليل قائلا إن؛ مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة نحو توطين صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، من خلال تطوير البنية التحتية للمصانع الوطنية، وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، وتوسيع قدرات الإنتاج المحلي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبية الاستراتيجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء واللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط.

نقل التكنولوجيا توطين صناعة اللقاحات والأمصال تعزيز الأمن الصحي توطين صناعة اللقاحات محليا الأمن الدوائي والصحي القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

أحمد عبد القادر

إعلامي: أحمد عبدالقادر مُرشّح للعودة للأهلي في الموسم المقبل

ترشيحاتنا

​خبراء في القانون الدولي يحذرون من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على فندق "الأقواس السبعة التاريخي" ومقرات "الأونروا" في القدس

​خبراء قانون يحذرون من مخطط إسرائيلي للاستيلاء على فندق "الأقواس السبعة" بالقدس

جيش الاحتلال

تقديرات عسكرية ترجح احتمال الانسحاب إلى الخط الأصفر في جنوب لبنان

التحول الرقمي يضيف 290 مليار دولار لاقتصاد أفريقيا بحلول عام 2030

التحول الرقمي يضيف 290 مليار دولار لاقتصاد أفريقيا بحلول عام 2030

بالصور

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..تكثف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

مدرسة
مدرسة
مدرسة

خطة متكاملة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بأعمدة الإنارة العامة بشوارع الشرقية

إنارة
إنارة
إنارة

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد