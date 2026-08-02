محافظ الوادي الجديد: الموافقة على إنشاء لجنة عامة للأورام بالتأمين الصحي بالداخلة

أعلنت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي على إنشاء لجنة للأورام العامة بمقر عيادة التأمين الصحي بمدينة الداخلة، وذلك لتقديم خدمات الكشف الطبي والمناظرة وإصدار قرارات العلاج لمرضى الأورام، في إطار التوسع في الخدمات الطبية المتخصصة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وثمنت مجدي قرار الهيئة الذي يأتي استجابةً لطلب المحافظة لرفع المعاناة عن المرضى وذويهم في الانتقال لتلقي الخدمة، بأقرب لجنة بمركز الخارجة.

وأشارت إلى أن اللجنة ستُعقد بعيادة الداخلة يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة أربع ساعات، بعضوية نخبة من استشاريي الأورام، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية المتخصصة لأهالي مركز الداخلة والمراكز المجاورة، ويُسهم في سرعة إنهاء الإجراءات العلاجية.