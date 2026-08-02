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3 قتلى و7 مصابين في إطلاق نار يهز الولايات المتحدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

3 قتلى و7 مصابين في إطلاق نار يهز الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

شهدت مدينة توين فولز بولاية أيداهو الأمريكية حادث إطلاق نار مروع داخل فرع لمطعم "إن-إن-أوت برجر"، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينهم مصابون في حالات وصفت بالخطيرة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وأفادت الشرطة بأن قوات الأمن استجابت بسرعة للبلاغات الواردة من موقع الحادث، حيث تم تأمين المنطقة ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. كما أكدت مقتل منفذ الهجوم، دون الكشف عن هويته أو الدافع وراء ارتكابه الجريمة حتى الآن.

ووصف المسؤولون في الشرطة موقع الحادث بأنه كان "فوضوياً للغاية" عند وصول فرق الطوارئ، مشيرين إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لجمع الأدلة والاستماع إلى الشهود وتحديد الملابسات الكاملة للحادث.

في سياق أخر، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الانفجار الذي وقع في موسكو مساء السبت، نجم عن تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وكشفت اللجنة أن الواقعة حدثت إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع داخل مطعم يقع في ساحة كودرينسكايا، في قلب العاصمة موسكو، بالقرب من مقهى صيفي في الساحة نفسها.

وأكدت اللجنة أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 أشخاص، هم حارس أمن تمكن من منع امرأة مجهولة الهوية، يُشتبه في محاولتها إدخال العبوة الناسفة إلى صالة الطعام، والمرأة المشتبه بها نفسها، بالإضافة إلى أحد رواد المطعم الموجودين في الداخل.

كما أعلنت اللجنة إصابة 21 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة جراء انفجار المطعم في موسكو.

الولايات المتحدة حوادث إطلاق النار مدينة توين فولز ولاية أيداهو الأمريكية حادث إطلاق نار

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