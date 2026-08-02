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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر حكام النخبة والدوليين استعدادًا للموسم الجديد بقيادة عصام عبد الفتاح

عصام عبد الفتاح
عصام عبد الفتاح
محمد سمير

تنطلق اليوم الأحد فعاليات معسكر إعداد الحكام الدوليين وحكام النخبة، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027، وذلك بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن خطة الاتحاد المصري لكرة القدم لتجهيز الحكام قبل بداية الموسم الجديد.

ويشارك في المعسكر 100 حكم من الحكام الدوليين وحكام الدوري الممتاز ودوري المحترفين، حيث تم تقسيمهم إلى فوجين، يضم كل فوج 50 حكمًا، إذ يستمر الفوج الأول خلال الفترة من 2 إلى 6 أغسطس، بينما يقام الفوج الثاني في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري.

ويشهد المعسكر برنامجًا مكثفًا يتضمن محاضرات حول تعديلات قانون كرة القدم، واختبارات خاصة بتقنية الفيديو (VAR)، إلى جانب اختبارات نظرية في قانون اللعبة، بهدف رفع الكفاءة الفنية للحكام قبل انطلاق الموسم.

واشترطت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح اجتياز الحكام لاختبارات اللياقة البدنية “وارنر تست”، التي أُقيمت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، للمشاركة في معسكر الإعداد.

ويمثل المعسكر الظهور الرسمي الأول للجنة الحكام الرئيسية الجديدة، برئاسة عصام عبد الفتاح، عقب اعتماد تشكيلها من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة.

ويضم تشكيل لجنة الحكام الرئيسية:

* عصام عبد الفتاح رئيسًا للجنة.
* جمال الغندور نائبًا لرئيس اللجنة.
* سمير عثمان نائبًا لرئيس اللجنة.
* وجيه أحمد عضوًا.
* محمود عاشور عضوًا.

ومن المقرر أن يستكمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة تشكيل اللجنة الفنية للحكام وأكاديمية الحكام، ضمن خطة تطوير منظومة التحكيم، وإعداد كوادر جديدة وفق أحدث المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى إدارة المباريات خلال الموسم الجديد.

معسكر حكام النخبة والدوليين معسكر حكام عصام عبد الفتاح استعدادًا للموسم الجديد الاتحاد المصري لكرة القدم

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