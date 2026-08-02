أحمد سعد وابنته جودي يشعلان «السوشيال ميديا» برقصة على أغنية «كدا كدا»

خطف الفنان أحمد سعد وابنته جودي أنظار المتابعين، بعدما ظهرا في مقطع فيديو وهما يقدمان وصلة رقص على أنغام أحدث أغنياتهما «كدا كدا»، في أجواء عائلية مليئة بالمرح.

ونشر أحمد سعد الفيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظي بتفاعل واسع من الجمهور، الذين أشادوا بعفوية الثنائي والكيمياء التي جمعتهما في الفيديو، تزامنًا مع استمرار نجاح الأغنية منذ طرحها.

طرح أحمد سعد، الأربعاء الماضى، أغنيته الجديدة «كدا كدا»، بالتعاون مع ابنته جودى، على «يوتيوب» والمنصات الموسيقية، فى أول تعاون بينهما، إذ تقدم جودى الكلمات الإسبانية للأغنية.



أغنية «كدا كدا» من كلمات أمير طعيمة، ألحان نادر حمدى وأحمد سعد، توزيع نادر حمدى، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسينى.