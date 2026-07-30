أحمد سعد يشوّق جمهوره لـ الألبوم الجديد

شوّق النجم أحمد سعد جمهوره لألبومه الجديد بتيزر قصير حمل فكرة غير تقليدية، حيث تظهر سفينة فضاء تخطفه في مشاهد تعتمد على استخدام قوي للمؤثرات والخدع البصرية.

ألبوم أحمد سعد

ويضم الألبوم 6 أغنيات، بينها خمس أغنيات رئيسية وأغنية إضافية، فيما يجري حاليًا تحديد مواعيد طرحها. والأغاني هي:

* الليلة: كلمات محمد الشافعي، توزيع ومكس وماستر علي فتح الله.

* وطايرين: كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع ومكس أحمد إبراهيم، وماستر نادر حمدي.

* 9 ونص: كلمات أمير طعيمة، ألحان عمرو مصطفى، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي.

* محيراني: كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان مروان سداوي، توزيع وسام عبد المنعم، ومكس وماستر هاني محروس.

* وصل وصل: كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع ومكس وماستر توما.

* يا ولا: كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع ومكس وماستر نادر حمدي.

وكان أحمد سعد قد طرح أمس دويتو “كدة كدة” مع ابنته جودي، والذي يحقق معدلات استماع مرتفعة منذ لحظة إطلاقه.