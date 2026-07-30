البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الفراخ اليوم، الخميس 30 يوليو، حيث تشهد أسعار الدواجن اليوم في مصر استقرارا ملحوظا في بورصة الدواجن ومحلات التجزئة، حيث يزيد الإقبال على شراء الفراخ البيضاء بعد انخفاضها، وكذلك سعر كيلو البانيه بعد الهبوط.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 58 : 59 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 68 : 69 جنيهًا مسجلا تراجعاً قدره 2 جنيه.

سعر البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه من ١٨٠ إلى ٢٣٠ جنيها في المحلات حسب المنطقة السكنية وجودة التقطيع.

أسعار الفراخ الساسو

تراوحت اسعار الفراخ الساسو بين 87 و88 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق بين 97 و98 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم الخميس 30 يوليو 2026

سعر كرتونة البيض الأحمر 95 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض 93 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس في بورصة الدواجن

وحسب قائمة التحديثات الأخيرة الموضحة من خلال بورصة الدواجن، سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس التالي:

تتراوح أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم، الخميس، في آخر تحديث ما بين 8 - 15 جنيهًا، في حين سجل سعر الكتاكيت البيضاء «قطعان» 4 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو اليوم الخميس: 5 - 6 جنيهات.

سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الخميس: 5 - 6 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي اليوم الخميس: 3 جنيهات.

سعر الكتكوت الهجين اليوم الخميس: 4 - 5 جنيهات.

سعر الكتكوت جيل ثان اليوم الخميس: 5 - 6 جنيهات.

سعر الكتكوت روزي بيور اليوم الخميس: 5.5 - 6 جنيهات.

أسعار كتاكيت الشركات

سعر كتكوت القاهرة للدواجن اليوم، الخميس: 10 جنيهات.

سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت اليوم، الخميس: 15 جنيهًا.

سعر كتكوت الوطنية اليوم، الخميس: 11 جنيهًا.

سعر كتكوت الوادي اليوم، الخميس: 13 جنيهًا.

سعر كتكوت العناني اليوم، الخميس: 15 جنيهًا.

سعر كتكوت مكة المكرمة «أبيض» اليوم، الخميس: 10 جنيهات.

سعر كتكوت مكة المكرمة «ساسو» اليوم، الخميس: 10 جنيهات.

سعر كتكوت شركة نيوجين اليوم، الخميس: 11 جنيهًا.

سعر كتكوت القصبي اليوم، الخميس: 12 جنيهًا.