قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اضطرابات البحر الأسود تدفع الهند للبحث عن بدائل لزيت دوّار الشمس
بعد خروجه من العناية المركزة.. نادر أبو الليف يكشف لصدي البلد تفاصيل أزمته الصحية: ربنا نجاني من الموت
الأردن تُطلق القافلة الحادية عشرة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان
شراكة بين تطوير التعليم بالوزراء و«وادواني» العالمية لتأهيل الشباب لسوق العمل
قطر تشتري 33 شحنة ​فورية للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة
العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وتدمير خمسة صواريخ قادمة من إيران
الإجمالي تخطى 11,4 مليار جنيه.. وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 282 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو
ضم وزيري الزراعة والرياضة إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
تحرك برلماني بشأن طالبة البحيرة الـ4% لمراجعة ورق الإجابة بحضور الأسرة
وزير الرياضة يشيد بتعاون الاتحاد المصري للخماسي الحديث لدعم أبطال المنتخب الوطني
الدفاع الكويتية : وفاة أحد العاملين في هجوم إيراني استهدف مبنى تابع لشركة صينية شمال البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

راغب علامة يطرح كدة كدة.. أغنية صيفية بإيقاع نابض وحالة موسيقية مبهجة

النجم راغب علامة
النجم راغب علامة
أوركيد سامي
نتيجة الثانوية العامة 2026

طرح الفنان اللبناني راغب علامة أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «كدة كدة»، في خطوة جديدة يواصل من خلالها حضوره القوي على الساحة الغنائية العربية، بالتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد طرح العديد من الأعمال ذات الإيقاعات الحيوية والأجواء المبهجة.

وتأتي أغنية «كدة كدة» بطابع صيفي واضح، إذ تعتمد على إيقاع نابض وحالة موسيقية عصرية، إلى جانب لحن خفيف وسلس يمنحها طابعاً سريع الوصول إلى الجمهور، لتشكل إضافة جديدة إلى أرشيف راغب علامة الغنائي الذي يضم مجموعة كبيرة من الأغنيات التي حققت حضوراً جماهيرياً على مدار مشواره الفني.

وتعاون راغب علامة في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، الذي كتب كلمات العمل، بينما تولى أحمد إبراهيم مهمة التلحين والتوزيع الموسيقي، ليجتمع الثلاثي في عمل غنائي يحمل ملامح موسيقية حديثة، ويجمع بين الإيقاع الحيوي واللحن اللافت.

كما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر، بينما شاركت رقية الأشقر من «بي أو في أتيليه» في الاستشارات الإبداعية الخاصة بالعمل، في حين تولى فريق «بابلو سكواد» مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو، وجاءت الأغنية من إنتاج «باكستيج برودكشن».

ويعتمد العمل الجديد على أجواء تناسب أوقات الصيف، سواء من حيث الإيقاع أو الروح العامة للأغنية، وهو ما يمنحها فرصة للوصول إلى جمهور واسع يبحث خلال هذا الموسم عن الأغنيات الخفيفة والحماسية ذات الطابع المرح.

ويواصل راغب علامة من خلال «كدة كدة» تقديم أعمال تتماشى مع التطورات المتسارعة في صناعة الموسيقى، مع الحفاظ على هويته الخاصة التي تجمع بين الحضور الغنائي القوي والقدرة على تقديم ألوان موسيقية مختلفة تتناسب مع الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويأتي طرح الأغنية الجديدة بعد مسيرة فنية طويلة استطاع خلالها راغب علامة أن يحافظ على مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء العربي، بفضل تنوع اختياراته الفنية وحرصه المستمر على التعاون مع أسماء بارزة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومع إطلاق «كدة كدة»، ينتظر جمهور راغب علامة تفاعل الأغنية وانتشارها عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع طبيعتها الصيفية والإيقاعية التي تجعلها من الأعمال المرشحة لمرافقة أجواء الموسم خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن راغب علامة يواصل من خلال هذا الإصدار تأكيد حرصه على مواكبة الذوق الموسيقي المتجدد، مع طرح أعمال تحمل روحاً عصرية وتحافظ في الوقت نفسه على حضوره الخاص الذي ارتبط به الجمهور طوال سنوات مشواره الفني 

النجم راغب علامة اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

محمد السيد

تنفيض التراب.. سر احتفال البطل المصري بعد الفوز على اللاعب الإسرائيلي

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

التعليم

التعليم ترد على جدل «أوائل فاقوس».. وتكشف حقيقة شكوى الطالبة مريم

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

ترشيحاتنا

حملات مرورية

ضبط 110 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

العملات

ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه

صورة أرشيفية

إصابة 6 أشخاص في حريق شقة سكنية إثر ماس كهربائي مفاجىء بالمحلة

بالصور

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد