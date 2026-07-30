راغب علامة يطرح كدة كدة.. أغنية صيفية بإيقاع نابض وحالة موسيقية مبهجة

طرح الفنان اللبناني راغب علامة أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «كدة كدة»، في خطوة جديدة يواصل من خلالها حضوره القوي على الساحة الغنائية العربية، بالتزامن مع موسم الصيف الذي يشهد طرح العديد من الأعمال ذات الإيقاعات الحيوية والأجواء المبهجة.

وتأتي أغنية «كدة كدة» بطابع صيفي واضح، إذ تعتمد على إيقاع نابض وحالة موسيقية عصرية، إلى جانب لحن خفيف وسلس يمنحها طابعاً سريع الوصول إلى الجمهور، لتشكل إضافة جديدة إلى أرشيف راغب علامة الغنائي الذي يضم مجموعة كبيرة من الأغنيات التي حققت حضوراً جماهيرياً على مدار مشواره الفني.

وتعاون راغب علامة في الأغنية مع الشاعر أمير طعيمة، الذي كتب كلمات العمل، بينما تولى أحمد إبراهيم مهمة التلحين والتوزيع الموسيقي، ليجتمع الثلاثي في عمل غنائي يحمل ملامح موسيقية حديثة، ويجمع بين الإيقاع الحيوي واللحن اللافت.

كما تولى أمير محروس مهمة الميكس والماستر، بينما شاركت رقية الأشقر من «بي أو في أتيليه» في الاستشارات الإبداعية الخاصة بالعمل، في حين تولى فريق «بابلو سكواد» مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي والفيديو، وجاءت الأغنية من إنتاج «باكستيج برودكشن».

ويعتمد العمل الجديد على أجواء تناسب أوقات الصيف، سواء من حيث الإيقاع أو الروح العامة للأغنية، وهو ما يمنحها فرصة للوصول إلى جمهور واسع يبحث خلال هذا الموسم عن الأغنيات الخفيفة والحماسية ذات الطابع المرح.

ويواصل راغب علامة من خلال «كدة كدة» تقديم أعمال تتماشى مع التطورات المتسارعة في صناعة الموسيقى، مع الحفاظ على هويته الخاصة التي تجمع بين الحضور الغنائي القوي والقدرة على تقديم ألوان موسيقية مختلفة تتناسب مع الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويأتي طرح الأغنية الجديدة بعد مسيرة فنية طويلة استطاع خلالها راغب علامة أن يحافظ على مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء العربي، بفضل تنوع اختياراته الفنية وحرصه المستمر على التعاون مع أسماء بارزة من الشعراء والملحنين والموزعين.

ومع إطلاق «كدة كدة»، ينتظر جمهور راغب علامة تفاعل الأغنية وانتشارها عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع طبيعتها الصيفية والإيقاعية التي تجعلها من الأعمال المرشحة لمرافقة أجواء الموسم خلال الفترة المقبلة.

ويبدو أن راغب علامة يواصل من خلال هذا الإصدار تأكيد حرصه على مواكبة الذوق الموسيقي المتجدد، مع طرح أعمال تحمل روحاً عصرية وتحافظ في الوقت نفسه على حضوره الخاص الذي ارتبط به الجمهور طوال سنوات مشواره الفني