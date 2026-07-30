القومي لتنظيم الإعلانات يبحث تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في إنارة اللوحات على الطرق

صرحت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجهاز يعمل على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الوطنية لتبني أحدث الحلول التقنية والبيئية، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل اللوحات الإعلانية، وترشيد استهلاك الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.



وأكدت أن الجهاز يدرس حاليا وضع آليات لتقديم حوافز وتيسيرات للمعلنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة في إنارة اللوحات الإعلانية، بهدف تشجيع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتسريع وتيرة التحول نحو منظومة إعلانية أكثر كفاءة واستدامة، دعما لجهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الإطار، تم عقد اجتماع تنسيقي بين مسئولى الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لبحث سبل التعاون المشترك في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق العامة، وذلك بحضور المهندسة هدى عبدالرحمن، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وفاطمة الحناوي، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية والتجارية بالهيئة، والمهندس محمد رشاد، ممثلا عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.



وشهد الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من حلول الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، في تشغيل اللوحات الإعلانية على الطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، تماشيا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في إعداد تصور متكامل لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في قطاع الإعلانات على الطرق العامة، بما يسهم في استدامة تشغيل اللوحات الإعلانية، ويحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على المظهر الحضاري والالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية.



وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية بين الجهاز والهيئة، بما يسهم في تبني حلول مبتكرة ومستدامة، وتشجيع الشركات العاملة في مجال الدعاية والإعلان على الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة، بما يواكب التوجهات العالمية في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.



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كما يتيح الجهاز من خلال منصته الرقمية الرسمية الاطلاع على القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الإعلانات على الطرق العامة، والدليل الإرشادي، وأحدث الأخبار والبيانات والخدمات الرقمية، وذلك عبر الرابط التالي:

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