غلق محور 90 الشمالي لمدة 48 ساعة.. تحويلات مرورية عاجلة بسبب هبوط أرضي

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل عدد من التحويلات والإغلاقات المرورية التي تشهدها القاهرة الكبرى خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الإدارة العامة للمرور رفعت درجة الاستعداد بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، تزامنًا مع زيادة حركة السفر في نهاية أسبوع العمل، لضمان تحقيق السيولة المرورية وسرعة التعامل مع أي كثافات أو حوادث على الطرق.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الإدارة العامة للمرور كثفت انتشار الخدمات المرورية على الطرق السريعة، من خلال مجموعات الدراجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى الأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات لمتابعة الحالة المرورية على مدار الساعة.

غلق محور 90 الشمالي وتحويلات لمدة 48 ساعة

وأشار الخبير المروري إلى تنفيذ غلق كلي بمحور 90 الشمالي نتيجة أعمال إصلاح هبوط أرضي، موضحًا أن الإدارة العامة للمرور طبقت تحويلات مرورية للمركبات المتجهة إلى طريق السويس، على أن تستمر لمدة 48 ساعة، مع نشر الخدمات المرورية والإرشادات اللازمة لمساعدة قائدي السيارات على استخدام الطرق البديلة.

استمرار أعمال الخط الرابع للمترو بشارع الهرم

وأضاف أن الغلق المروري بشارع الهرم لا يزال مستمرًا، بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشاء 7 محطات ضمن المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مشيرًا إلى أنه تم توجيه قائدي المركبات لاستخدام شارعي ترسا والملك فيصل كبدائل مرورية، خاصة للقادمين من طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي وطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي، لتخفيف الكثافات.

غلق شارع ابن سندر لمدة 72 ساعة

ولفت إلى وجود غلق مؤقت بشارع ابن سندر لمدة 72 ساعة، بداية من تقاطعه مع شارع سراي القبة وحتى شارع ابن عقيل، مع تنفيذ تحويلات مرورية لتسهيل حركة السيارات وتقليل الزحام بالمنطقة.

رفع السرعة على طريق وادي النطرون – العلمين

وفي سياق متصل، أعلن اللواء أحمد هشام الانتهاء من تطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومترًا، موضحًا أن الطريق أصبح يعمل بكامل طاقته بعدد 5 حارات مرورية في كل اتجاه.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور قررت رفع السرعة المقررة على الطريق من 100 كيلومتر في الساعة إلى 120 كيلومترًا في الساعة، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، بما يسهم في تسهيل حركة التنقل بين القاهرة والساحل الشمالي وتحسين مستوى الأمان والسيولة المرورية.