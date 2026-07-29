حبس سيدة لقيامها بمزاولة مهنة مُنادي سيارات واستغلالها الطريق فى إعاقة الحركة المرورية بالمطرية

قرّرت جهات التحقيق حبس متهمة لقيامها بمزاولة مهنة منادى سيارات واستغلالها الطريق لاصطفاف السيارات مما يتسبّب فى إعاقة الحركة المرورية بمنطقة المطرية بالقاهرة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من إحدى السيدات لقيامها بمزاولة مهنة منادى سيارات واستغلالها الطريق لاصطفاف السيارات مما يتسبب فى إعاقة الحركة المرورية بمنطقة المطرية بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بمحافظة القليوبية) وبسؤاله قرّر بتضرره من السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو لقيامها بممارسة مهنة منادى سيارات وإعاقتها للحركة المرورية ، وتعديها عليه بالسب وإحداث تلفيات بهاتفه المحمول لمنعه من تصويرها.

أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (منادية سيارات "بدون ترخيص" - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المُشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.