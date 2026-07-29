قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن إدراج مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف على قائمة المطلوبين دولياً
كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026
الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا
تقرير: بن رمضان يعيش أزمة نفسية في الأهلي.. والإدارة تحدد 2.5 مليون دولار للموافقة على رحيله
احتجاجات في فنزويلا عقب تصريحات عراقجي
الثاني على الجمهورية علمي رياضة : عايز أدخل حقوق
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
الأولى على الجمهورية علمي رياضة: كنت متوقعة أكون من الأوائل.. وأمي صاحبة الفضل بعد الله
لحماية 30 مليون طفل.. "تنظيمي الاتصالات" يطرح "شريحة الطفل" ببيئة تصفح آمنة
التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات
درجات الحرارة ترتفع مُجددًا .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأربعاء شديد الحرارة نهارا رطبا على أغلب الانجاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية.


ويكون الطقس ليلاً مائل للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء.
ويصاحب الطقس شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.


كما تنشط رياح على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد ومناطق من محافظة البحر الاحمر على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون معتدلا إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.


أما حالة البحر الأحمر فيكون معتدلا، إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر وإتجاه الرياح شمالية غربية : جنوبية غربية.


وبالنسبة لحالة خليج السويس فيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 3 أمتار وإتجاه الرياح شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى المحسوسة الصغرى


القاهرة 38 38 26
العاصمة الجديدة 39 39 25
6 أكتوبر 39 39 25
بنها 38 38 25
دمنهور 36 38 25
وادى النطرون 37 39 25
كفر الشيخ 34 36 24
بلطيم 33 36 24
المنصورة 37 39 25
الزقازيق 38 34 26
شبين الكوم 37 39 25
طنطا 37 39 25
دمياط 33 36 25
بورسعيد 33 36 26
الاسماعيلية 39 41 25
السويس 38 41 24
العريش 36 39 24
رفح 35 38 23
رأس سدر 37 40 24
نخل 36 38 23
كاترين 32 34 21
الطور 35 37 27
طابا 36 38 24
شرم الشيخ 39 42 29
الغردقة 38 41 28
الاسكندرية 32 32 24
العلمين 31 15 23
مطروح 31 31 24
السلوم 33 35 24
سيوة 39 39 22
رأس غارب 37 37 28
سفاجا 38 38 29
مرسى علم 37 37 29
شلاتين 39 39 27
حلايب 36 36 30
أبو رماد 39 39 28
مرسى حميرة 38 38 29
أبرق 39 39 28
جبل علبة 37 37 28
رأس حدربة 35 35 29
الفيوم 38 38 24
بني سويف 39 39 24
المنيا 39 39 24
أسيوط 40 40 25
سوهاج 41 41 26
قنا 42 42 27
الأقصر 41 42 28
أسوان 25 43 29
الوادى الجديد 41 42 27
أبوسمبل 41 42 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-
المدينة العظمى الصغرى
مكة 43 33
المدينة 45 31
الرياض 43 29
المنامة 39 33
أبوظبى 44 33
الدوحة 41 34
الكويت 46 32
دمشق 39 20
بيروت 31 26
عمان 33 21
القدس 31 21
غزة 31 24
بغداد 46 33
مسقط 35 31
صنعاء 30 15
الخرطوم 38 28
طرابلس 33 26
تونس 33 25
الجزائر 29 22
الرباط 27 20
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-
المدينة العظمى الصغرى
أنقرة 29 13
إسطنبول 31 20
إسلام آباد 34 26
نيودلهى 33 28
جاكرتا 34 24
بكين 35 26
كوالالمبور 32 25
طوكيو 35 26
أثينا 34 25
روما 37 23
باريس 39 21
مدريد 39 23
برلين 30 18
لندن 33 18
مونتريال 24 17
موسكو 17 15
نيويورك 25 20
واشنطن 31 20
نواكشوط 33 25

الطقس هيئة الأرصاد شديد الحرارة حارا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

خلال دقائق.. ننشر أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

ترشيحاتنا

وزير الصناعة

وزير الصناعة: خريجو التكنولوجيا التطبيقية من أهم عناصر القوة لتطوير القطاع الصناعي

الأسهم الآسيوية تواصل خسائرها مع تصاعد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

الأسهم الآسيوية تواصل خسائرها مع تصاعد المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

أسعار النفط تقفز بأكثر من 3 دولارات للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأمريكية

أسعار النفط تقفز بأكثر من 3 دولارات للبرميل مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات الأمريكية

بالصور

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك كاجوال.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد