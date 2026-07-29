لوك كاجوال.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

تفاصيل إطلاله ياسمين عز

وتألقت ياسمين عز، مرتديه بنطال كلاسيك باللون البيج، ونسقت معه توب أنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الإعلامية ياسمين عز