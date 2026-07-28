قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة
برشلونة ينافس ريال مدريد على صفقة الموسم
انخفاض 50 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر
يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟
لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026
الأرصاد تحذر من عودة الأجواء شديدة الحرارة.. ورايات حمراء على 6 شواطئ
أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية
تقارير إسبانية تكشف خطة «فليك» لمستقبل حمزة عبدالكريم مع برشلونة..تفاصيل
هل يجوز الإعراض عن الدعاء لتأخر الاستجابة؟.. اعرف الموقف الشرعي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. كم وصل عيار 21؟
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طرق تثبيت المكياج في الحر.. خطوات بسيطة لمظهر يدوم طوال اليوم

المكياج
المكياج
ريهام قدري

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، قد يذوب المكياج سريعًا أو يفقد مظهره الطبيعي. لكن باتباع بعض الخطوات الصحيحة يمكنك الحفاظ على إطلالتك ثابتة لساعات حتى في الأجواء الحارة.

1. ابدئي ببشرة نظيفة اغسلي وجهك بمنظف مناسب لنوع بشرتك للتخلص من الدهون والأوساخ، ثم استخدمي مرطبًا خفيفًا سريع الامتصاص.

2. لا تتخلي عن البرايمر يُعد البرايمر من أهم خطوات ثبات المكياج، إذ يقلل من إفراز الزيوت ويمنح البشرة سطحًا ناعمًا يساعد على ثبات كريم الأساس.

3. اختاري فاونديشن طويل الثبات استخدمي كريم أساس بتركيبة مقاومة للماء والعرق، مع تجنب وضع طبقات سميكة حتى لا يتكتل مع الحرارة.

4. ثبتي المكياج بالبودرة ضعي طبقة خفيفة من البودرة الشفافة، خاصة في منطقة الجبهة والأنف والذقن، لتقليل اللمعان وامتصاص الدهون.

5. استخدمي بخاخ التثبيت رشي مثبت المكياج بعد الانتهاء من جميع الخطوات للحفاظ على الإطلالة لفترة أطول.

6. اختاري منتجات مقاومة للماء يفضل استخدام الماسكارا، الآيلاينر، ومنتجات الحواجب المقاومة للماء لتجنب التلطخ مع التعرق.

7. استخدمي أوراق امتصاص الدهون بدلًا من إضافة المزيد من البودرة خلال اليوم، استخدمي أوراق امتصاص الزيوت لإزالة اللمعان دون إفساد المكياج.

8. تجنبي لمس الوجه باستمرار لمس الوجه ينقل الزيوت والبكتيريا إلى البشرة، ما يؤدي إلى تلاشي المكياج بسرعة.

9. احفظي مستحضراتك بعيدًا عن الحرارة تعرض مستحضرات التجميل للشمس أو الحرارة المرتفعة قد يؤثر في جودتها وأدائها.

10. استخدمي أحمر شفاه ثابت اختاري تركيبات المات أو طويلة الثبات، ويمكن وضع طبقة خفيفة من البودرة فوق منديل ورقي بعد التطبيق لزيادة ثبات اللون.

باتباع هذه النصائح، يمكنك الاستمتاع بمكياج يدوم لساعات حتى في الأيام شديدة الحرارة، مع الحفاظ على مظهر طبيعي ومنعش.

ثبات المكياج ميكب الصيف الميكب المكياج مكياج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

إجازة المولد النبوي 2026.. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

إجازة المولد النبوي 2026 .. الموعد الرسمي وحقيقة ترحيلها

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

الخبز

لا تغيير في حصة المواطن.. بدء تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز أول أغسطس

وظائف وزارة التضامن 2026.. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

وظائف وزارة التضامن 2026 .. الشروط والأوراق وآخر موعد للتقديم

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: أعظم أبواب تزكية النفس حفظ اللسان وصيانة السمع

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. ردده الآن يفتح أبواب الخير والبركة

«مئذنة الأزهر للشعر العربي» تكرّم الفائزين

يمني وسوري وفلسطيني ومصريتان الفائزون بالمراكز الأولى في مسابقة مئذنة الأزهر

بالصور

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد