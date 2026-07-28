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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
كريم عاطف

تستعد رينج روفر لبدء مرحلة جديدة في تاريخها، بعدما كشفت عن أولى الصور الرسمية والمعلومات الأولية لطرازها المرتقب Range Rover GT، الذي يمثل إضافة جديدة إلى عائلة العلامة البريطانية، لكنه يأتي برؤية مختلفة كليا عن جميع الطرازات السابقة، من خلال الجمع بين فخامة سيارات السيدان وأناقة الكروس أوفر منخفضة الارتفاع، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو مستقبل يعتمد على السيارات الكهربائية.

وأكدت الشركة أن Range Rover GT لن تحل محل أي من طرازاتها الحالية، بما في ذلك Range Rover Velar، بل ستكون سيارة مستقلة تستهدف شريحة جديدة من العملاء الباحثين عن مزيج يجمع بين الأداء الرياضي، والراحة، والتكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على هوية رينج روفر الفاخرة.

ويتميز الطراز الجديد بتصميم أكثر انخفاض وانسيابية مقارنة ببقية سيارات رينج روفر، حيث يأتي بسقف مائل يمنحه ملامح قريبة من سيارات الكوبيه، بينما استوحت الواجهة الأمامية خطوطها من Range Rover Sport، مع مصابيح LED رفيعة وشبكة أمامية بتصميم عصري يعزز من الحضور الرياضي للسيارة.

ومن الجانب، تبدو السيارة أقرب إلى سيارات الجراند تورر الفاخرة، بفضل الخطوط الانسيابية التي تسهم في تحسين الكفاءة الهوائية، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر طرازات رينج روفر اختلاف من الناحية التصميمية.

أما المقصورة الداخلية، فحصلت على هوية جديدة بالكامل، إذ زودت بعجلة قيادة مبتكرة تضم أزرار تعمل باللمس مع تصميم مختلف لوحدة الوسادة الهوائية، إلى جانب شاشة عدادات رقمية نحيفة، وشاشة مركزية كبيرة لنظام المعلومات والترفيه مثبتة بتصميم عائم، بما يمنح المقصورة مظهر مستقبلي يعكس توجه العلامة نحو الرقمنة.

وأوضحت رينج روفر أن السيارة ستطرح في البداية بمقصورة تضم أربعة مقاعد مستقلة توفر أعلى مستويات الراحة والفخامة، على أن تنضم لاحقا نسخة بخمسة مقاعد لتوسيع خيارات العملاء.

ويعتمد الطراز الجديد على منصة EMA متعددة الاستخدامات، والتي تتيح دعم أكثر من منظومة حركة، حيث ستبدأ السيارة رحلتها بمنظومة دفع كهربائية بالكامل، قبل أن تضيف الشركة نسخة هجينة خلال مراحل لاحقة من عمرها الإنتاجي لتلبية احتياجات الأسواق المختلفة.

وقال مارتن ليمبرت، الرئيس التنفيذي لعلامة رينج روفر، إن Range Rover GT ستقدم مفهوم جديد لسيارات Grand Touring، من خلال المزج بين الفخامة والأداء والراحة في الرحلات الطويلة، مع الاحتفاظ بقدرات القيادة التي اشتهرت بها سيارات رينج روفر، وهو ما يمنحها شخصية مختلفة عن سيارات الجراند تورر التقليدية.

ولم تكشف الشركة حتى الان عن المواصفات الفنية الكاملة أو أرقام الأداء أو موعد طرح السيارة في الأسواق، لكنها أكدت أن المزيد من التفاصيل سيعلن خلال الأشهر المقبلة، مع توقعات بالكشف الرسمي الكامل عن الطراز الجديد قبل نهاية العام الجاري، تمهيدا لبدء مرحلة جديدة في مسيرة رينج روفر نحو مستقبل يعتمد بشكل متزايد على التنقل الكهربائي.

رينج روفر Range Rover GT Range Rover Range Rover Velar

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