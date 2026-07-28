أبو ريدة : لو كان حسام حسن يمتاز بالحماس فقط لكنت استعنت بمغني أفضل

أشاد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بالدور الذي لعبه المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن خلال مشوار الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المدرب نجح في تقديم صورة مختلفة عن شخصيته المعتادة، وأثبت امتلاكه قدرات فنية متميزة بعيدًا عن الصورة التي يختزلها البعض في الحماس فقط.

وقال أبو ريدة، في تصريحات تليفزيونية، إن حسام حسن أخبره بأنه كان يتمنى العمل معه منذ سنوات، معربًا عن سعادته بالتعاون الذي جمعهما خلال الفترة الماضية، والذي أثمر عن ظهور المنتخب بصورة قوية في البطولة.

وأضاف أن الجهاز الفني بالكامل ساهم في إظهار حسام حسن بشكل أكثر هدوءًا واتزانًا، مؤكدًا أن نجاح المدرب لا يرتبط بالحماس وحده، وإنما بالقدرة على إدارة المباريات وقراءة المنافسين واتخاذ القرارات الفنية المناسبة.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن البعض يربط شخصية حسام حسن بالحماس الزائد، إلا أنه يرى أن المدير الفني يمتلك خبرات كبيرة وإمكانات تدريبية واضحة، قائلًا: “لو كان يعتمد على الحماس فقط، لكنت استعنت بمغنٍ”، في إشارة إلى أن النجاح التدريبي يحتاج إلى رؤية فنية متكاملة.

وفي سياق متصل، كشف أبو ريدة عن السياسة التي اتبعها اتحاد الكرة لتحفيز لاعبي المنتخب خلال منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن مكافآت الفوز كانت تُصرف فور نهاية كل مباراة، دون تأجيل، بهدف الحفاظ على الروح المعنوية للاعبين وتعزيز دوافعهم لتحقيق أفضل النتائج.

وأوضح أن هذه السياسة كان لها تأثير إيجابي داخل معسكر المنتخب، وأسهمت في خلق أجواء من الاستقرار والتركيز، وهو ما انعكس على الأداء الذي قدمه الفريق خلال البطولة.

واختتم رئيس اتحاد الكرة تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الوطني نجح في تقديم مستويات مشرفة خلال كأس العالم، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، واستثمار الخبرات المكتسبة من البطولة لمواصلة المنافسة بقوة في الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.