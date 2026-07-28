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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد تحقيق مؤشرات قياسية.. وكيل صحة بني سويف يكرم 20 عضوًا من تنمية الأسرة

صحة بني سويف
صحة بني سويف

كرّم الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، 20 عضوًا من فرق تنمية الأسرة بالإدارات الصحية المختلفة، تقديرًا لجهودهم المتميزة وما حققوه من نتائج إيجابية خلال الربع الثاني من العام أبريل – يونيو وذلك بحضور قيادات إدارة تنظيم الأسرة، في إطار حرص المديرية على تحفيز الكوادر المتميزة ونشر ثقافة التميز وتحسين جودة الأداء، بحضور الدكتورة شيماء أحمد إمام مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا التكريم يأتي تنفيذًا لنهج وزارة الصحة والسكان في دعم وتحفيز الفرق الميدانية التي تحقق نتائج ملموسة حيث شمل التكريم أطباء ومشرفي رائدات، ورائدات ريفيات ومشرفي نوادى المرأة ومقدمي خدمة وإحصائيين، مشيرًا إلى أن فرق تنمية الأسرة تمثل أحد أهم أركان المنظومة الصحية، لما تقوم به من دور كبير في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ونشر الوعي المجتمعي، والوصول بالخدمات إلى جميع المستفيدات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها المديرية خلال الفترة من أبريل إلى يونيو تعكس حجم الجهد المبذول من جميع الفرق بالإدارات الصحية، والالتزام بتقديم خدمة صحية آمنة وعالية الجودة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحسين الخصائص السكانية والارتقاء بصحة الأم والطفل.

وكشفت مؤشرات الأداء عن تحقيق طفرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفع المنصرف من كبسولات تنظيم الأسرة بنسبة 440٪؜، كما زاد المنصرف من اللولب النحاسي والشقيري بنسبة 61٪؜، بينما سجل المنصرف من اللولب الهرموني زيادة كبيرة بلغت 172٪؜.

وأظهرت المؤشرات كذلك ارتفاع سنوات الحماية للوسائل طويلة المدى بنسبة 138%، وزيادة إجمالي سنوات الحماية بنسبة 62.5%، فضلًا عن ارتفاع إجمالي المنتفعات الجدد بنسبة 12.8%، وهو ما يعكس نجاح فرق العمل في التوسع في تقديم الخدمات، وزيادة الإقبال على وسائل تنظيم الأسرة الآمنة وطويلة المدى.

ووجه الدكتور هاني جميعة الشكر إلى جميع أعضاء فرق تنمية الأسرة والإدارات الصحية، برئاسة الدكتورة شيماء أحمد إمام مدير إدارة تنمية الأسرة بالمديرية مؤكدًا أن ما تحقق هو ثمرة العمل الجماعي والتنسيق المستمر بين الإدارات الفنية والفرق الميدانية، داعيًا إلى مواصلة الأداء المتميز والحفاظ على معدلات الإنجاز خلال الفترات المقبلة، بما يسهم في دعم أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق مستهدفات وزارة الصحة في تحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بمحافظة بني سويف.

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