تسريب جديد.. القميص الثالث لريال مدريد يظهر للبيع قبل الإعلان الرسمي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ظهور القميص الثالث الجديد لريال مدريد لموسم 2026-2027 في أحد المتاجر الرياضية بفرنسا، رغم عدم إعلان النادي أو شركة "أديداس" عنه بشكل رسمي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن القميص طُرح للبيع داخل متجر رياضي في منطقة نورماندي الفرنسية، في خطوة أثارت اهتمام جماهير النادي، خاصة أن الإطلاق الرسمي لم يتم بعد.

وبحسب التقرير، فإن القميص يعيد اللون الوردي إلى قمصان ريال مدريد بعد غياب دام ستة مواسم، لكن هذه المرة بتصميم مختلف وأكثر حداثة مقارنة بالإصدارات السابقة.

وأضافت "ماركا" أن القميص يتميز بلون وردي زاهٍ، مع تفاصيل باللون العاجي على الياقة والأكمام وخطوط "أديداس" الثلاثة على الكتفين، بينما جاءت شعارات ريال مدريد وأديداس والراعي باللون الأبيض، ليمنح القميص مظهرًا بسيطًا وأنيقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز ما يميز التصميم هو النقوش الهندسية التي تغطي القميص بالكامل، والمكونة من دوائر ومعينات وخطوط منقطة، وهي مستوحاة من فنون أمريكا اللاتينية، ما يمنح القميص طابعًا عصريًا دون التخلي عن الهوية الكلاسيكية للنادي.

وأكد التقرير أن صحيفة "ماركا" تحققت من توافر القميص للبيع داخل متجر "إنترسبورت" في نورماندي، رغم عدم الكشف الرسمي عنه من جانب ريال مدريد أو شركة "أديداس".

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتذكير بأن اللون الوردي ليس جديدًا على قمصان ريال مدريد، إذ سبق أن ارتدى الفريق طقمًا بهذا اللون في موسم 2014-2015، والذي ظهر به الثلاثي الهجومي الشهير آنذاك، جاريث بيل وكريم بنزيما وكريستيانو رونالدو.