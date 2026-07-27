ريال أوفييدو يتمسك ببقاء هيثم حسن ويرفض عرضًا فرنسيًا

رفض نادي ريال أوفييدو الإسباني العرض الرسمي المقدم من لانس الفرنسي للتعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متمسكًا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة للموافقة على رحيل اللاعب.

ووفقًا لما كشفه الصحفي الإسباني جوان فاسكيز، فإن لانس تقدم بعرض بلغت قيمته 7.5 مليون يورو، إلا أن إدارة أوفييدو رفضته، مؤكدة أنها لن تقبل بأقل من 12 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإسباني لا ينوي الدخول في مفاوضات لتخفيض المقابل المالي، في ظل اقتناعه بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها هيثم حسن، إلى جانب ارتفاع قيمته السوقية بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع منتخب مصر.

وكان هيثم حسن قد لفت الأنظار خلال مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم 2026، بعدما صنع الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام الأرجنتين، كما ساهم في صناعة هدف آخر ألغته تقنية الفيديو، في لقطة أثارت جدلًا واسعًا، وهو ما جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية الراغبة في التعاقد معه.

ويعود تمسك ريال أوفييدو بالحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملة إلى وجود بند في عقد اللاعب يمنح نادي فياريال 40% من قيمة أي انتقال مستقبلي، وهو ما يدفع إدارة النادي لرفض أي عرض يقل عن 12 مليون يورو.

وخاض هيثم حسن 38 مباراة بقميص ريال أوفييدو خلال الموسم الماضي، سجل خلالها حضورًا مؤثرًا بصناعة ثلاثة أهداف، كما كان أحد العناصر البارزة في مشوار الفريق، ما جعله محط أنظار عدة أندية أوروبية خلال الميركاتو الصيفي.