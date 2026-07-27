تقارير: الهلال يستهدف ضم لويس دياز.. وبايرن ميونخ يتمسك باستمرار نجمه

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع الكولومبي لويس دياز، جناح بايرن ميونخ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة قد تكون من أبرز صفقات الميركاتو.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الهلال وضع لويس دياز على رأس أولوياته لتدعيم صفوف الفريق، وسط ترحيب من اللاعب بخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، بعدما قضى موسمًا واحدًا بقميص بايرن ميونخ عقب انتقاله من ليفربول في صيف 2025.

وأضافت الصحيفة أن دياز يقضي حاليًا عطلته الصيفية بعد مشاركته مع منتخب كولومبيا في بطولة كأس العالم 2026، مشيرة إلى أنه أبدى رغبته في الرحيل عن النادي البافاري خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأوضحت أن الهلال يستعد لتقديم عرض مبدئي لا يقل عن 70 مليون يورو من أجل إقناع بايرن ميونخ بالتخلي عن اللاعب، إلا أن إدارة النادي الألماني لا تنوي التفريط في خدماته، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه في الدوري الألماني.

ويستمر عقد لويس دياز مع بايرن ميونخ حتى صيف عام 2029، وهو ما يمنح النادي موقفًا قويًا في المفاوضات، في ظل تمسكه باستمرار اللاعب وعدم وجود نية لبيعه خلال الميركاتو الحالي.