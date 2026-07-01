الأهلي يعلن اسم استاده الجديد بعد توقيع أكبر عقد رعاية في تاريخ الشرق الأوسط

أعلن النادي الأهلي، مساء الإثنين، الاسم الرسمي لاستاده الجديد، وذلك خلال الحفل الذي أقامه مجلس الإدارة على سفح الأهرامات للإعلان عن توقيع اتفاقية حقوق تسمية الاستاد، إلى جانب عقد رعاية فريق الكرة.

وشهد الحفل توقيع النادي الأهلي وشركة القلعة الحمراء اتفاقية مع شركة فودافون، التي أصبحت الراعي الجديد للقلعة الحمراء لمدة أربع سنوات، برعاية الشركة المتحدة للرياضة.

وبموجب الاتفاق، حصلت شركة فودافون على حقوق تسمية استاد الأهلي الجديد، الجاري إنشاؤه بمدينة الشيخ زايد، ليحمل اسم "استاد فودافون".

ويُعد الاتفاق بين الأهلي وفودافون أكبر عقد استثماري في تاريخ الرياضة بمنطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس استراتيجية النادي لتعزيز موارده الاستثمارية وتطوير مشروعاته الرياضية خلال السنوات المقبلة.