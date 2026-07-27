برلماني: تطوير صناعة الكتان استثمار اقتصادي واعد يعزز الصادرات ويخفض فاتورة الواردات

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توجه الحكومة لوضع خطة متكاملة لتطوير زراعة وصناعة الكتان يمثل خطوة اقتصادية مهمة تتوافق مع استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، بما يسهم في زيادة معدلات النمو ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وقال أحمد سمير، في تصريح خاص لــ"صدى البلد"، إن الكتان يعد من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع، وتطوير سلاسل إنتاجه وتصنيعه محليًا سيسهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات من المنتجات الوسيطة، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاعين الزراعي والصناعي.

توافر الخبرات التاريخية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة الكتان، في ظل توافر الخبرات التاريخية، والموقع الجغرافي المتميز، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية إلى العديد من الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب التوسع في الزراعة التعاقدية، وتوفير التقاوي عالية الإنتاجية، وتحديث المصانع القائمة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة، بما يضمن بناء سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الحقل وتنتهي بمنتج نهائي قادر على المنافسة عالميًا.

وشدد النائب أحمد سمير على أن الاستثمار في صناعة الكتان لا يقتصر على تنمية قطاع بعينه، بل يمثل رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة.