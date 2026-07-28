رسميا.. الزمالك يغلق ملف إبراهيما نداي بعد تسوية مالية مع اللاعب

أسدل نادي الزمالك الستار على واحدة من أبرز القضايا العالقة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعدما تم حذف قضية اللاعب السنغالي إبراهيما نداي رسميًا من نظام القضايا الخاص بالنادي، عقب تنفيذ اتفاق التسوية المالية بين الطرفين وسداد المستحقات المتفق عليها.

نجحت إدارة الزمالك في التوصل إلى اتفاق ودي مع إبراهيما نداي، أنهى جميع الخلافات المتعلقة بمستحقات اللاعب المالية. وبموجب الاتفاق، قام النادي بتحويل المبلغ المتفق عليه، والذي تجاوز مليون دولار، ليتم بعدها إغلاق الملف رسميًا وحذف القضية من نظام “فيفا”، في خطوة تعكس التزام الإدارة بإنهاء الملفات القانونية والمالية العالقة.

يمثل إنهاء قضية نداي خطوة مهمة ضمن خطة الزمالك لاستيفاء متطلبات الحصول على الرخصة الإفريقية، والتي يشترطها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” لمشاركة الأندية في البطولات القارية. وتسعى الإدارة خلال الفترة الحالية إلى تسوية جميع الالتزامات المالية قبل انتهاء المواعيد المحددة، بما يضمن عدم وجود أي عوائق أمام استخراج الرخصة.

تواصل إدارة الزمالك العمل على إعادة تنظيم الأوضاع المالية والإدارية داخل النادي، من خلال غلق القضايا الدولية وتسوية مستحقات اللاعبين والمدربين السابقين، بما يساهم في تحسين موقف النادي أمام الجهات الرياضية الدولية، ويعزز من استقراره خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي إنهاء قضية إبراهيما نداي ضمن سلسلة من التحركات التي تستهدف إنهاء جميع النزاعات القائمة، وتوفير بيئة مستقرة للفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

يمثل حذف قضية نداي من نظام “فيفا” رسالة إيجابية لجماهير الزمالك، تؤكد جدية الإدارة في معالجة الملفات الشائكة، والعمل على تهيئة النادي للمنافسة بقوة في الموسم المقبل. كما يعكس هذا الإنجاز التزام النادي بالمعايير المالية المطلوبة، ويمنح الزمالك دفعة معنوية وإدارية مهمة في طريقه لاستكمال إجراءات الرخصة الإفريقية والمشاركة في البطولات القارية دون أزمات أو عقبات قانونية



