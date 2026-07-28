الخارجية اليمنية: الحوثيون يستخدمون ⁠باب المندب لمحاكاة الضغط الإيراني

قالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة إن الحوثيين يسعون ⁠إلى محاكاة النموذج الإيراني في مضيق هرمز ​لفرض السيطرة على حركة الملاحة الدولية في مضيق ⁠باب المندب.

وأضافت الزوبة، في حديثها اليوم الاثنين في تصريحات صحفية أن "الجماعة استمدت جرأتها من رد فعل دولي"، وصفته بأنه "يفتقر إلى الجدية الكافية إزاء الهجمات التي استهدفت الملاحة التجارية على مدى السنوات الماضية".

وحذرت من "مغبة استمرار الضغوط والممارسات التي ينفذها الحوثيون"، مؤكدة "جاهزية الحكومة للتصعيد في حال استمرار هذه الاستفزازات".

كما أشارت الزوبة إلى أن "الحكومة اليمنية تنفذ استعدادات وإجراءات أمنية لحماية صادرات النفط، في إطار جهودها للحفاظ على المنشآت الحيوية وضمان استمرار عمليات التصدير".

واتهمت "الحوثيين بالاستفادة من غياب رد فعل دولي حازم تجاه الهجمات التي تستهدف الملاحة البحرية"، مشيرة إلى أن "الحوثيين يحاولون فتح وتسيير رحلات جوية مباشرة مع إيران، بهدف تعويض النقص في الدعم العسكري".

وأكدت أنه "لا توجد حاليا أي محادثات مباشرة بين الحكومة اليمنية والحوثيين"، مشيرة إلى أن سلطنة عمان تؤدي دورا في جهود الوساطة بين الطرفين".

و أوضحت الزوبة أن "الحكومة اليمنية ما تزال متمسكة بالسعي نحو إيجاد حل سلمي وشامل للنزاع في البلاد".