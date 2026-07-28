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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الهضبة يشعل موسم الصيف.. منة عدلي القيعي تكشف كواليس خاصة عن ألبوم «حبيتك»

عمرو دياب
عمرو دياب
عادل نصار

قالت الشاعرة منة عدلي القيعي، إن وجودها في ألبوم لعمرو دياب أصبح هدفًا تحرص عليه كل عام، موضحة أن العمل على الألبومات يبدأ قبل طرحها بفترة طويلة، حيث يقدم الشعراء أكثر من عمل، ثم يختار الهضبة الأغاني التي يراها الأنسب.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن أن أغنية «المفضل» جاءت بشكل غير متوقع، موضحة أنها كانت آخر أغنية تم الانتهاء منها، وبدأت فكرتها خلال موقف عائلي بسيط عندما سألها زوجها بطريقة طريفة عن «لونها المفضل» و«رقمها المفضل».

وتابعت: «قلت له بشكل عفوي: إنت لوني المفضل، إنت رقمي المفضل، ووجدت أن الفكرة يمكن أن تتحول إلى أغنية غزلية خفيفة، فكتبت الكلمات وأرسلتها إلى الملحن محمد يحيى».

وأشارت إلى أن محمد يحيى تفاعل سريعًا مع الكلمات، وقدم اللحن خلال وقت قصير، ثم رأى أن الأغنية مناسبة لعمرو دياب وأرسلها له، لتنال إعجابه ويتم اختيارها ضمن الألبوم.

وأكدت القيعي أنها لا تكتب دائمًا وهي تضع فنانًا بعينه في ذهنها، موضحة أن بعض الأغاني تأتي من لحظات شخصية أو أفكار عابرة، ثم يحدد الفنان وفريقه مدى مناسبتها لهويته الفنية.

وأضافت أن عمرو دياب يملك رؤية دقيقة في اختيار أعماله، ويهتم بالتفاصيل، وقد يطلب تعديلات بسيطة على الكلمات وفقًا لطبيعة كل أغنية ومدى توافقها مع شخصيته الفنية.

عمرو دياب منة عدلي القيعي الألبومات

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