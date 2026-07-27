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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو سبع : جائزة الدولة التشجيعية تعكس التقدير لإسهامات المبدعين في المشهد الثقافي والأدبي

الشاعر يونس أبو سبع
الشاعر يونس أبو سبع
أ ش أ

أعرب الشاعر يونس أبو سبع، الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في الآداب، عن تقديره للمجلس الأعلى للثقافة، واصفا التكريم بأنه إشارة ضوء هائلة واعتراف صريح من الدولة بوجود شعراء تعول عليهم وتعتبرهم حلقة في سلسلة التاريخ الثقافي والأدبي المصري.
وأكد الشاعر يونس أبو سبع، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن جائزة الدولة التشجيعية تعد الجائزة الأهم التي تمنح للشباب في مصر، بفضل عراقتها وقيمتها التاريخية العظيمة، مشيرا إلى أنها لا تمثل تكريما فحسب، بل تُحمل المبدعين مسئولية كبيرة لمواصلة العطاء والاجتهاد المعرفي لتمثيل البلاد خير تمثيل في المحافل الثقافية.
وحول ديوانه الفائز "ضباب يا أبي"، أوضح الشاعر أنه ديوانه الثاني والأخير طباعة ونشرا، وقد كُتبت قصائده خلال الفترة من 2021 حتى 2023، وصدر الديوان في سبتمبر 2023 عقب فوزه بجائزة بيت الشعر بالأقصر للنشر والمقررة من دائرة الثقافة والإعلام بإمارة الشارقة في الإمارات ضمن سلسلة "إبداعات عربية".


وأشار إلى أن الديوان يحمل أبعادا وإطارا إنسانيا شاملا، يمثل فيه مفهوم "الأب" بين الأب البيولوجي والمفهوم المقدس والعالم المحيط.


يُذكر أن الديوان كان محل اهتمام نقدي واحتفاء واسع، حيث نوقشت حوله دراستان نقدية في بيت الشعر بالأقصر، الأولى للدكتور طارق مختار بعنوان "الأنساق الثقافية للطبيعة في ديوان ضباب يا أبي"، والثانية للدكتور أشرف عطية بعنوان "قراءة نقدية في ديوان ضباب يا أبي".


وعن رؤيته للمشهد الشعري الراهن في مصر والعالم العربي، أشاد الشاعر بالتنوع والزخم الحافلين بالرؤى والاتجاهات الحديثة، مؤكدا أن القصيدة العربية ما زالت حاضرة بقوة وتعبر عن قضايا الوطن والقضايا الإنسانية المعاصرة بجرأة وأصالة، لافتا إلى أن المشهد الشعري الحالي يمر بمرحلة تجدد مستمر ولا يمكن حصره في فكرة واحدة، إذ يمتلك الكثير ليقدمه للثقافة العربية.

الشاعر يونس أبو سبع بجائزة الدولة التشجيعية الآداب مجلس الأعلى للثقافة

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