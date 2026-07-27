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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كرامة السوهاجية خط أحمر .. تحرك برلماني لمحاسبة المسؤولين عن حادث مضيفة الطيران

النائب مصطفى حسين أبو دومة
النائب مصطفى حسين أبو دومة
حسن رضوان

أعلن النائب مصطفى حسين أبو دومة، عضو مجلس النواب، اعتزامه التقدم بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الطيران المدني، بشأن الواقعة المتداولة والمنسوبة إلى إحدى مضيفات الطيران، والتي أثارت حالة من الجدل والغضب بين أبناء محافظة سوهاج والصعيد.

وأكد النائب في منشور له علي فيس بوك أن ما أُثير بشأن الواقعة، إذا ثبتت صحته، يمثل إساءة غير مقبولة تمس كرامة المواطنين، ولا يتفق مع قواعد المهنية والاحترام الواجب توافرها في قطاع الطيران، باعتباره أحد الواجهات التي تعكس صورة الدولة المصرية.

سرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الواقعة

وطالب أبو دومة وزير الطيران المدني بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الواقعة، وإعلان نتائجه للرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته، إلى جانب مراجعة منظومة الرقابة والتدريب داخل شركات الطيران لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الحفاظ على كرامة المواطن المصري يمثل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن أي تجاوز يصدر عن العاملين في الجهات الخدمية يجب التعامل معه بحسم، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

كما أكد أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على ملابسات الواقعة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، وخطة التعامل مع مثل هذه المواقف مستقبلًا، مع التأكيد على احترام سير التحقيقات وافتراض البراءة إلى حين صدور النتائج الرسمية.

مجلس النواب النائب مصطفى حسين أبو دومة إحدى مضيفات الطيران محافظة سوهاج

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