وفاة أرملة إبراهيم عبد الرازق

رحلت عن عالمنا اليوم الإثنين، السيدة هند فتحي، أرملة الفنان الراحل إبراهيم عبد الرازق، بحسب ما أعلنته هيام قورة، شقيقة زوجته، عبر حسابها على موقع فيسبوك.

إبراهيم عبد الرازق

ولد إبراهيم عبد الرازق عام 1942، ورغم وفاته في سن صغيرة عن عمر 45 عاما، إلا أنه ترك إرثا سينمائيا غزيرا، وشارك في العديد من الأفلام الشهيرة منها فجر الإسلام، البعض يذهب للمأذون مرتين، لا يا من كنت حبيبي.

عرف إبراهيم عبد الرازق بأدوار وشخصيات معينة قدمها في أعماله فحققت نجاحا وتأثيرا واضحا لدى الجمهور، أبرزها على شندويلي في فيلم عنتر شايل سيفه، دحروج القط في فيلم المطارد، والدكروري في فيلم سعد اليتيم.

توفي إبراهيم عبد الرازق عام 1987 على خشبة المسرح، بعد أن سقط مغشيا عليه أثناء تقديمه للفصل الأخير من مسرحية كعبلون أمام سعيد صالح.

أصيب إبراهيم عبد الرازق بأزمة قلبية حادة نتيجة الإجهاد وتحامله على نفسه لنهاية العرض، وتوفي في سيارة الإسعاف قبل وصوله إلى المستشفى.