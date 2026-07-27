حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026 .. فتح الله على رأس المنظومة المرورية بعد تجديد الثقة

أعلنت وزارة الداخلية منذ قليل حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026 ، والتى شهدت تجديد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الثقة فى اللواء دكتور علاء فتح الله مساعدا للوزير مدير الإدارة العامة للمرور.

لعب اللواء دكتور علاء فتح الله خلال فترة توليه مسؤولية الإدارة العامة للمرور، دورًا بارزًا في تطوير المنظومة المرورية ورفع كفاءة الأداء الميداني، من خلال تكثيف الحملات المرورية بمختلف المحاور والطرق الرئيسية لتحقيق الانضباط والحد من المخالفات، بما انعكس بصورة مباشرة على تعزيز السيولة المرورية وتقليل الكثافات في العديد من المناطق الحيوية.

كما شهدت الإدارة العامة للمرور في خلال الفترة الأخيرة التوسع في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم منظومة الرصد والمتابعة، إلى جانب تعزيز التواجد المروري الفعّال على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، بما أسهم في رفع معدلات السلامة المرورية والحد من الحوادث.

حركة تنقلات الداخلية 2026

• لواء / محمد عبد الوهاب "مساعد الوزير لمنطقة سيناء" .

• لواء / حازم كمال "مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار ".

• لواء / حاتم حسن "مساعد الوزير مدير أمن الجيزة ".

• لواء / جمال سيد "مساعد الوزير لقطاع التدريب ".

• لواء / عمرو فتحى "مساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية ".

• لواء / أشرف محمد "مدير أمن الفيوم" .

• لواء / حاتم محمد "مدير أمن الأسكندرية" .

• لواء / عمرو جمال "مدير أمن مطروح ".

• لواء / عبدالواحد الصافى "مدير أمن شمال سيناء" .

• لواء / أشرف أحمد "مدير أمن سوهاج" .

• لواء / عبدالله محمود "مدير أمن كفر الشيخ" .

• لواء / عبدالحليم إسماعيل "مدير أمن المنوفية" .

• لواء / حازم محمود "مدير أمن أسيوط" .

• لواء / تامر إبراهيم "مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعى" .

• لواء / عماد فهمى "مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة" .

• لواء / عمرو مصطفى "مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات" .

• لواء / عبدالناصر على "مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى" .

• لواء / أحمد محمد "مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات" .

• لواء / محمد صابر "مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة" .

• لواء / أحمد أبوبكر "مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة" .







