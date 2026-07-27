الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر الجيزة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (3 أشخاص "2 منهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة")، طرف ثان: (شخصين "أحدهما مصاب بكدمات متفرقة"- ووالدتهما) جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإستعارة الهاتف المحمول الخاص بأحد أفراد الطرف الأول لإجراء مكالمة هاتفية فظن الأخير قيامه بالإستيلاء عليه ، فقاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

