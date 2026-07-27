الأرصاد: العظمى غدا على القاهرة الكبرى 36 درجة.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم /الاثنين/، تفاصيل حالة الطقس بدءا من يوم غد /الثلاثاء/ وحتى يوم /الأحد/ المقبل.. متوقعة حدوث ارتفاع تدريجي ومستمر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط– إن البلاد ستشهد غدا ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة ، حيث سيسود طقس مائل للحرارة رطب صباحا ، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء ، حار رطب على السواحل الشمالية ، ومائل للحرارة رطب ليلا.

وأفادت بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى ستكون 36 درجة والمحسوسة 38 درجة ، فيما ستكون على الوجه البحري 35 و 37 ، والسواحل الشمالية الغربية 31 و 34 ، والسواحل الشمالية الشرقية 34 و37 وشمال الصعيد 37 و39 ، وجنوب الصعيد 43 و44 .

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد تكونا للشبورة المائية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وعن حركة الرياح والملاحة البحرية.. قالت شاكر: إن سرعة نشاط الرياح قد تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء ؛ مما يعمل على تلطيف الأجواء ليلا كما أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح على شواطئ (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - بلطيم - جمصة) يرفع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على سواحل خليج السويس وخليج العقبة، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 و60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

وعن حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 29 يوليو وحتى الأحد 2 أغسطس المقبل.. قالت شاكر: إن كافة الأنحاء ستشهد ارتفاعا مستمرا في درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 3 درجات .. لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات.

وأفادت رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الشبورة المائية ستتكون خلال الفترة من 4 إلى 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق .. مشيرة إلى أن نشاط الرياح سيمتد من الأربعاء حتى السبت المقبل على أغلب الأنحاء، وذلك على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة المذكورة .. قالت شاكر : سيكون هناك استقرار نسبي في درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المسجلة يومي (الأربعاء والخميس) حيث ستبلغ على التوالي 38 و40 ، و(الجمعة والسبت) 37 و39 فيما ستسجل (الأحد) 38 و40 درجة.

أما درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية يوم (الأربعاء) ستكون كالتالي : العظمى 31 والمحسوسة 35 ، (الخميس) العظمى 31 والمحسوسة 34 ، (الجمعة) 30 و33 ، (السبت) 30 و34 ، و(الأحد) 31 و35 درجة.

أما درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد فقد تسجل ثباتا تاما طوال الأيام الخمسة عند 39 للعظمى و41 للمحسوسة فيما تسجل على جنوب الصعيد (الأربعاء) العظمى 42 والمحسوسة 43 و(الخميس والجمعة) 43 و44 فيما تسجل (السبت) 44 و45 و(الأحد) 45 و46 درجة.