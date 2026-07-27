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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة، وموقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع.

 وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وقطاع المرافق والجهات التابعة المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من المشروعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مشددةً على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان دخول المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأضافت وزيرة الإسكان، أن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة يتحمل بشكل مباشر مسؤولية كفاءة تشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحي داخل نطاق محافظته، باعتباره الأكثر دراية بطبيعة التحديات والمشكلات والمناطق ذات الأولوية، سواء في قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحي، وهو ما يتطلب العمل وفق منهج استباقي لرصد أي مشكلات والتعامل معها قبل تفاقمها، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية والوقائية للمحطات والشبكات، وتعزيز جاهزية فرق التشغيل والطوارئ، بما يضمن استمرارية الخدمة والتعامل الفوري مع أي أعطال أو ملاحظات، مؤكدةً أن الحفاظ على كفاءة المنظومة لا يقل أهمية عن تنفيذ المشروعات الجديدة، وأن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة مستقرة وآمنة للمواطنين على مدار الساعة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، أن فرق العمل التابعة للوزارة تتابع بصورة دورية الموقف التنفيذي للمشروعات، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع المعوقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات.

كما استعرض الاجتماع موقف الملاحظات الواردة من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك بشأن منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط، ومدى كفاءة تشغيلها، والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها لتلافي تلك الملاحظات والحفاظ على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب بمحافظة أسيوط، شملت: محطة مياه بنهوط المرشحة، ومحطة مياه الطوابية المرشحة، ومحطة مياه البداري وساحل سليم المرشحة، ومحطة مياه أبو تيج المرشحة.

وتناول الاجتماع كذلك متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة، والتي تضمنت: مأخذ ومحطة مياه مدينة أسيوط الجديدة، ومحطة الرفع العاجلة للصرف الصحي، ومحطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية، ومحطة الرفع الفرعية للصرف الصحي بالمنطقة نفسها، وذلك في إطار استكمال البنية الأساسية اللازمة لدعم التوسعات العمرانية وتلبية احتياجات التنمية بالمدينة.

الإسكان أسيوط أسيوط الجديدة مياه الشرب الصرف الصحي

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