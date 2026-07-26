وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها وفي مقدمتها المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات الخطة الاستثمارية التي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بـ7 محافظات، هي: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والإسماعيلية، وبورسعيد، ودمياط، وذلك لدفع معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج الجولات الميدانية التي أجراها مسؤولو الهيئة بالمشروعات، حيث تفقد المهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد (المنيا – أسيوط)، وعدد من مسؤولي الهيئة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا، والتي شملت متابعة محطة معالجة تونا الجبل بطاقة 20/30 ألف متر مكعب/يوم لخدمة 12 قرية بمركز ملوي، إلى جانب محطة رفع صرف صحي البراجيل، ومحطة رفع قصر هور.



كما تضمنت متابعة محطة معالجة شارونة بطاقة 10/15 ألف متر مكعب/يوم لخدمة 7 قرى بمركز مغاغة، بالإضافة إلى محطة رفع شارونة الرئيسية، ومحطة رفع شارونة الفرعية، ومحطة رفع جزيرة شارونة.

وفي محافظة أسيوط، تم تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من بينها محطة معالجة دشلوط بطاقة 20/30 ألف متر مكعب/يوم لخدمة 14 قرية بمركز ديروط، إلى جانب متابعة موقف محطات الرفع (البوستر) بمناطق دشلوط، وعواجا، وبني عدي، والسهريج، بمركزي ديروط ومنفلوط.

وفي محافظة قنا، تفقد المهندس يوسف حلمي يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات جنوب الصعيد بالهيئة، وعدد من مسؤولي الهيئة، مشروعات الخطة الاستثمارية، والتي شملت مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية خزام (محطات الرفع ومحطة المعالجة)، ومشروعات الصرف الصحي بقرى الحمر، والجعافرة، والسمطا بحري، وفاو قبلي، وفاو غرب، والعطيات.

كما تمت متابعة المشروعات المنتهية بمركز دشنا، حيث دخلت الخدمة محطتا رفع أبو مناع بحري وأبو مناع شرق، إلى جانب مراجعة موقف مشروعات الشبكات المستجدة بمدينة دشنا وأبوتشت، ومحطة معالجة دشنا، ومشروع صرف صحي الإسكان الاجتماعي بمدينة الوقف. وشملت المتابعة أيضًا مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة قرى الحبيلات، والزرايب، والأميرية، والمحارزة، وقصير بخانس، مع التنسيق لسرعة دخول المشروعات المنتهية الخدمة.

وفي محافظة سوهاج، تفقد المهندس أحمد حسن إبراهيم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع للهيئة بالمحافظة، مشروعات الصرف الصحي بقريتي أولاد إسماعيل وبناويط بمركز المراغة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمراجعة معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال.

كما شملت الجولات تفقد المهندس عصام عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات بحري شرق بالهيئة، مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة الإسماعيلية، ومنها توسعات محطة رفع صرف صحي أبو عطوة، وخط الطرد الخاص بها، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي فايد بطاقة 35 ألف متر مكعب/يوم.

وتضمنت الجولات كذلك متابعة مشروعات الهيئة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة بورسعيد، حيث تم تفقد محطة تحلية غرب بورسعيد بطاقة 20 ألف متر مكعب/يوم، وتوسعات محطة الكاب.

كما شملت الجولات بمحافظة دمياط متابعة ثلاث محطات معالجة، هي: كفر سليمان البحري بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب/يوم، وأم الرزق بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب/يوم، وكفور الغاب بطاقة 5/10 آلاف متر مكعب/يوم.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، مع سرعة إزالة أي معوقات، والالتزام بالجداول الزمنية، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.