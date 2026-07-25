الإسكان تعلن نتائج قرعة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص ضمن سكن لكل المصريين

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ببرنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص، نظرًا لأهميته وقدرته على توفير سكن مناسب أمام المواطنين خاصة محدودي الدخل، ضمن "سكن لكل المصريين"، موجهة بالتوسع بهذا البرنامج مستقبلًا، وطرح المزيد من الأراضي، خصوصًا مع الإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحالي من المطورين العقاريين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتوفير السكن الملائم للمواطنين، مشيرةً إلى أن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين يمثل أحد البرامج المهمة ضمن المبادرة، بما يساهم في زيادة حجم المعروض من الوحدات السكنية.

وأضاف الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن المطورين العقاريين من القطاع الخاص تقدموا بعروض فنية قوية للغاية، بما يؤكد اهتمامهم بهذا الطرح وتميز قطع الأراضي المطروحة، لافتًا إلى أن المنافسة بين المطورين العقاريين كانت قوية، وانتهت بفوز عدد من الشركات، وفقًا لما يلي:

سوهاج الجديدة

مدينة سوهاج الجديدة: فازت شركة السلام للمقاولات بالقطعة D2 على طريق أسيوط – سوهاج.

حدائق أكتوبر

مدينة حدائق أكتوبر: فازت شركة أشرف فرج للاستثمار العقاري بالقطعة رقم 3، وفازت شركة نيووم بيراميدز لتنمية المشروعات العقارية بالقطعة رقم 4، وفازت شركة تماس السعودية للإعمار المحدودة بالقطعة رقم 5، وفازت شركة إن سي إف إم للمقاولات بالقطعة رقم 6.

حدائق العاصمة

مدينة حدائق العاصمة: فازت شركة مصر للإنشاءات (إنكو مصر ونواصي العقارية) بالقطعة رقم 8، وفازت شركة أوبال للمقاولات بالقطعة رقم 9.

العبور الجديدة

مدينة العبور الجديدة: فازت شركة الحجاز للمقاولات العامة (محسن شديد وشركاه) بقطعة الأرض رقم 14، وفازت شركة أوبال للمقاولات بالقطعة رقم 12 بالحي 25 على الدائري الأوسطي، وفازت شركة العجوزة للمقاولات العامة بالقطعة رقم 2 بالحي 25، وفازت الشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحي بالقطعة رقم 1 جنوب الحي 14 بالمدينة.

العاشر من رمضان

مدينة العاشر من رمضان: شهدت فوز شركة السلام للمقاولات بقطعة الأرض رقم 1 بالحديقة المركزية شمال الحي 14، وفازت شركة مصر للإنشاءات (إنكو مصر ونواصي العقارية) بقطعة الأرض رقم 2 بالحديقة المركزية شمال الحي 15.

مدينة السادات

مدينة السادات: شهدت فوز شركة الفداء للاستثمار والتنمية بقطعة أرض النرجس بالقطعة رقم 1 بالمدينة، وفاز محمد ناجح عبد ربه للمقاولات بقطعة أرض الزهور بالقطعة رقم 2 بالمدينة.

أكتوبر الجديدة

مدينة أكتوبر الجديدة: فازت شركة الحجاز للمقاولات العامة (محسن شديد وشركاه) بالقطعة الواقعة جنوب طريق الواحات.

أسيوط الجديدة

مدينة أسيوط الجديدة: فازت شركة البدري للاستثمار بقطعة أرض مساحتها 20 فدانًا.

ومن جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والعروض الفنية القوية التي تقدمت بها الشركات، دليل على نجاح البرنامج، وسوف يجري الصندوق تقييمًا شاملًا للمبادرة، مشيرة إلى أن النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه المبادرة كبيرة، بما يساهم في زيادة عدد الوحدات المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تُلزم كراسة الشروط المطور العقاري بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب (للمواطنين منخفضي الدخل – تسليم خلال ٣٦ شهرًا) ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين – محور الشراكة مع القطاع الخاص)، وفقًا للشروط المعتمدة.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه من المقرر أن يحصل العملاء المتقدمين لشراء تلك الوحدات من المطورين على تمويل عقاري مدعوم بفائدة ٨% متناقصة لمدة زمنية تصل إلى ٢٠ عامًا، كما يحصل العميل على دعم نقدي مباشر، متدرج حسب مستوى دخله ، وتصل قيمته إلى ١٨٠ ألف جنيه كحد أقصى.

وأكد الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لاعتماد أعمال الترسية، تنفيذًا للنتائج التي أسفرت عنها القرعة، تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة لاعتماد إجراءات التخصيص والترسية، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة أنه فور صدور اعتماد مجلس إدارة الهيئة، سيتم إرسال إخطارات الترسية إلى الشركات الفائزة، على أن تلتزم كل شركة باستيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة، تمهيدًا للانتهاء من توقيع عقود الشراكة.

وأضاف أنه من المستهدف الانتهاء من توقيع عقود الشراكة مع الشركات الفائزة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارها باعتماد مجلس إدارة الهيئة لنتائج القرعة والترسية، وذلك وفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والقرارات المنظمة لبرنامج الشراكة.

وأشار إلى أن الشركات ستتولى، فور توقيع العقود، التقدم بطلبات استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات وبدء أعمال التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة، وتحقيق المستهدفات المقررة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

وأكد الدكتور أحمد عمارة وجود تنسيق وتكامل مستمرين بين قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة مختلف الإجراءات والعمل على سرعة إنجازها، إلى جانب تذليل أي معوقات قد تواجه الشركات الفائزة، بما يسهم في رفع معدلات التنفيذ وإتاحة الوحدات السكنية للمواطنين في التوقيتات المقررة.