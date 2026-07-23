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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة، وذلك في إطار دفع معدلات التنمية بمدن الجيل الرابع، وتوفير الخدمات وجذب الاستثمارات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مدينة السويس الجديدة تُعد إحدى المدن الواعدة التي تحظى باهتمام كبير، لما تمتلكه من مقومات تنموية وموقع استراتيجي يدعم جذب الاستثمارات وإقامة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عمرانية وخدمية ومرافق متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان، تقريراً يتضمن نتائج الجولات الميدانية والاجتماعات التنسيقية التي أجرتها المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولي الجهاز، لمتابعة مشروعات البنية الأساسية والإسكان والمرافق، إلى جانب ملفات التنمية العمرانية والتطوير والخدمات التعليمية.

وتابعت وزيرة الإسكان من خلال التقرير، موقف تنفيذ محطة رفع المياه الرئيسية (البوستر)، إلى جانب متابعة اختبارات الخزان الأرضي الرئيسي للمياه بالمدينة بسعة 10 آلاف متر مكعب، وأعمال التشطيبات النهائية تمهيدًا لدخول الخزان الخدمة.

وفي قطاع الكهرباء، استعرض التقرير موقف تنفيذ محطة المحولات الرئيسية بجهد 220/22/22 ك.ف وبقدرة 240 ميجا فولت أمبير، والمقامة لخدمة المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 2200 فدان باستثمارات تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، بما يضمن توفير التغذية الكهربائية اللازمة لمختلف الأنشطة العمرانية والاستثمارية الحالية والمستقبلية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع "ديارنا" السكني، والذي يضم 5 عمارات سكنية بإجمالي 130 وحدة، يتم تنفيذها كاملة التشطيب بمساحات متنوعة.

واستعرض التقرير جهود جهاز المدينة في التنسيق مع جامعة السويس لاستكمال إجراءات تخصيص أرض جامعة السويس الأهلية، بما يسرع من بدء تنفيذ المشروع، في إطار دعم منظومة التعليم الجامعي داخل المدن الجديدة وتوفير خدمات تعليمية متطورة تخدم أبناء إقليم القناة وسيناء، إلى جانب تعزيز مقومات التنمية الشاملة بمدينة السويس الجديدة.

وفي إطار المتابعة الدورية لمنظومة المرافق، تناول التقرير أعمال تشغيل محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بالحي الصناعي الأول، حيث تم مراجعة منظومة التشغيل والصيانة وخطط السلامة والصحة المهنية، والاطمئنان على كفاءة مراحل المعالجة المختلفة، بما يضمن الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية، كما تم متابعة أعمال تطوير المعمل المركزي بمدينة السويس الجديدة واستكمال إجراءات تأهيله للحصول على شهادة الاعتماد الدولية ISO 17025، بما يعزز كفاءة منظومة التحاليل والرقابة البيئية بالمدينة.

وتناول التقرير أيضاً معدلات التنفيذ بمشروع كوبري الربط الاستراتيجي، الذي يشمل تنفيذ أعمال الأساسات والقواعد المسلحة والأعمدة والكمرات سابقة الصب، إلى جانب أعمال الحفر، والذي يمثل مسار الخروج من مدينة السويس الجديدة إلى طريق السويس – السخنة، وذلك ضمن مراحل تنفيذ المشروع، مع التأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تناول التقرير أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق بالحي الصناعي، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 70%، وتشمل معالجة المناطق المتضررة واستكمال أعمال الرصف، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الحركة المرورية ودعم جاهزية المنطقة الصناعية لاستقبال المزيد من الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.

وفيما يتعلق بالمشهد الحضاري، شمل التقرير أعمال تطوير وتنسيق المواقع والتوسع في المساحات الخضراء بالمداخل والمحاور الرئيسية والميادين، حيث تم تنفيذ أعمال التشجير وتنسيق المواقع وصيانة المسطحات الخضراء، مع تطبيق نظم الري الموفرة للمياه، بما يسهم في تحسين جودة البيئة العمرانية وإبراز الهوية البصرية للمدينة.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي، باستمرار المرور الميداني على مواقع المشروعات بمدينة السويس الجديدة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات المقررة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتهيئة المدينة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاستثمارية والسكانية.

السويس الجديدة جذب الاستثمارات البنية الأساسية الكهرباء

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