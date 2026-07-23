خادم الحرمين وولي عهده يبعثان برسالة تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة يوليو .

وعبر خادم الحرمين في بيان له ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية اطراد التقدم والازدهار.

كما أشاد بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة مماثلة، لرئيس مصر، معربا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية المزيد من التقدم والازدهار.