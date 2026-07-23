مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة يفتح باب مشاركة العروض المسرحية المصرية في دورته الرابعة

أعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، عن فتح باب مشاركة العروض المسرحية المصرية ضمن فعاليات الدورة الرابعة، التي من المقرر أن تقام في الفترة من 25 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026.

وقال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه سيتم منح أولوية المشاركة للعروض التي تتناول مفهوم الرعاية أو تتقاطع معه بشكل مباشر أو غير مباشر مثل العائلة والصداقة والأمومة والدعم النفسي والتعافي والأمان والمسؤولية أو تفاصيل المساندة اليومية، مشيرا إلى أن هذا النشاط يأتي كجزء من مشروع حلقات الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ بواسطة معهد جوته وتحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

ويمكن لصانعات المسرح التقدم بأعمال تتناول أي موضوع مع أفضلية للأعمال المرتبطة بالرعاية، أما الفنانون الرجال فيمكنهم التقدم بأعمال تبرز تجارب النساء وترتبط بموضوع الرعاية بشكل واضح.

فيما يمكن التقدم للمشاركة عبر الاستمارة المرفقة في الاعلان على صفحة مهرجان إيزيس الدولي، على أن يكون آخر موعد للتقديم 11 أغسطس 2026، وجاءت الشروط كالآتي:

- أن يكون العرض مكتملًا وجاهزًا للتقديم أمام الجمهور.

- توفير فيديو كامل للعرض ضمن مواد التقديم لتقييمه من لجنة الاختيار.

- يفضل العروض ذات المتطلبات الفنية المرنة والقابلة للتكيف مع المساحات المسرحية المختلفة.

- لا يوجد شرط للسن أو قيود جغرافية داخل مصر.

يشار إلى أن الدورة الرابعة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، تحمل اسم اسم النجمة الراحلة سناء جميل، ويأتي ذلك الاختيار يأت ضمن تقليد اتبعه المهرجان في دوراته السابقة بهدف إحياء تراث نجمات المسرح الراحلات وبدأ بشويكار ثم عايدة عبد العزيز وتلتها سميحة أيوب وصولا إلى سناء جميل.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.