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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحرارة تتجاوز الـ43.. هل تنكسر موجة الطقس الحار أم تستمر طوال الصيف؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تشهد البلاد، اليوم، ذروة الموجة شديدة الحرارة التي أثرت على مختلف المحافظات خلال الأيام الماضية، وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس. 

وفي المقابل، زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى بانكسار الموجة الحارة تدريجيًا بداية من الغد، مع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم

اليوم الأعلى حرارة خلال الموجة

أكدت منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تسجل اليوم أعلى درجات الحرارة منذ بداية الموجة الحالية، نتيجة تأثرها بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يؤدي إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن درجات الحرارة ترتفع بنحو 5 درجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، الأمر الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى تصل إلى 43 درجة مئوية في الظل.

حالة الطقس غدا الخميس

تحذيرات من أشعة الشمس والرطوبة

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الظهيرة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ. وأشارت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس تميل الأجواء إلى الحرارة، مع نشاط محدود للرياح لا يحقق تأثيرًا كبيرًا في خفض الإحساس بدرجات الحرارة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أوضحت أن البحر المتوسط يشهد ارتفاعًا في الأمواج، إلا أن الحالة لا تزال مناسبة لحركة الملاحة البحرية، بينما يتمتع البحر الأحمر بحالة معتدلة تسمح بممارسة الأنشطة البحرية بصورة طبيعية.

الطقس غدا - القبة الحرارية

موعد انتهاء الموجة الحارة

وأعلنت الهيئة أن بداية تراجع درجات الحرارة ستكون اعتبارًا من غد، حيث تنخفض بنحو 3 درجات مئوية، على أن يستمر الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام التالية، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية مع حلول يوم الأحد المقبل، بالتزامن مع نشاط للرياح يسهم في تحسين الأجواء وتقليل الإحساس بالحرارة.

درجات الحرارة الرطوبة الطقس

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