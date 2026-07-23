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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عموتة يطمئن على دوليي الأهلي عبر زووم.. ورسائل خاصة قبل العودة للتدريبات

عموته
عموته
القسم الرياضي

حرص المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواصل مع لاعبي الفريق الدوليين من خلال اجتماع عُقد عبر تقنية "زووم"، لمتابعة أحوالهم خلال فترة الإجازة التي حصلوا عليها عقب انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

واستغل المدير الفني الاجتماع للتأكيد على أهمية المرحلة الحالية، موضحًا أن الحصول على قسط كافٍ من الراحة يعد عنصرًا أساسيًا في برنامج الإعداد، بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون مع المنتخب الوطني خلال البطولة.

ووجه عموتة عدة تعليمات للاعبين، أبرزها ضرورة الالتزام بالبرنامج البدني والتغذوي الذي أعده الجهاز الفني، مع تجنب أي إجهاد غير ضروري، للحفاظ على جاهزيتهم قبل استئناف التدريبات الجماعية.

كما شدد المدير الفني على أن الهدف من هذه الفترة هو استعادة النشاط البدني والذهني، حتى يعود جميع اللاعبين في أفضل حالة ممكنة مع انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، الذي يطمح الأهلي خلاله لمواصلة المنافسة على جميع الألقاب.

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