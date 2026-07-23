محمد صلاح يخطف الأنظار في أحدث ظهور

شارك محمد صلاح، نجم منتخب مصر، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد صلاح أثناء أداء التمارين الرياضية القوية داخل الجيم.

وكشفت تقارير الصحف التركية عن اقتراب نادي بشكتاش التركي من إنهاء صفقة انتقال محمد صلاح للفريق بعد التوصل لاتفاق مع وكيله بشأن العمولة.

وتراجع رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، عن العمولة التي طلبها في الصفقة ووصلت نسبتها إلى 35%، وهو ما عطل الصفقة خلال الأسابيع الماضية.

في الوقت ذاته، توصل النادي التركي لاتفاق نهائي مع محمد صلاح استعدادا لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة منتظرة للجماهير.