عامر العمايرة يرد على خالد الغندور: لم تقرأ لائحة تراخيص الأندية بالكاف

وجه عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، رسالة للإعلامى خالد الغندور بشأن رخصة الأندية للمشاركة في البطولات القارية.

وكتب عامر العمايرة عبر حسابه على فيسبوك: “كابتن خالد الغندور مش ذنب الناس أنك لا تعلم أو لم تقرأ لائحة تراخيص الأندية بالكاف باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو لم تقرأ المعيار المالى من لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم و للأسف أنت كده اللى تجهل وفى أول تعليق المستند والضرائب على جميع عناصر الفريق لاعبين وأجهزة إدارية و فنية وطبية وعناصر مساعدة أتمنى تقرأ وترجع تعلق”.

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور على الجدل المثار بشأن رخصة الأندية للمشاركة في البطولات القارية، مؤكدًا أن هناك خلطًا بين الضرائب الخاصة بفريق كرة القدم ومستحقات النادي الاجتماعي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "الجهل وحش.. هناك فرق بين الضرائب على فريق الكرة وليس على نادي اجتماعي وعنده 22 لعبة".

وأوضح أن رخصة المشاركة في البطولات ترتبط فقط بكل ما يخص فريق كرة القدم وميزانيته، ولا تشمل مصروفات النادي الاجتماعي أو فروعه أو فواتير الكهرباء والمياه الخاصة به، مشددًا على أن تلك المستحقات تُعد حقًا للدولة وليست من اختصاص لجنة التراخيص.

وأضاف: "افهموا اللوائح قبل الفتي، وفي النهاية اسمها رخصة فريق الكرة للمشاركة في البطولات".