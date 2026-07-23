احذروا التعرض للشمس.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الساخنة

مازالت تستمر الموجة الحارة التي تسيطر على الأجواء، حيث نشهد اليوم الخميس ذروة الموجة الحارة وارتفاع كبير في درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات، وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس وخطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة والتي قد تسبب ضربة الشمس والإجهاد الحراري، وبدورها أعلنت الارصاد الجوية موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس نسبياً.

طقس شديد الحرارة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يكون شديد الحرارة رطبًا نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الظهيرة.



موعد انكسار الموجة الحارة

أما عن موعد انكسار الموجة الحارة وتحسن حالة الطقس نسبياً ، فمن المتوقع ان هذه الموجة ستبدأ في الانكسار اعتباراً من يوم الجمعة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية ويستمر لعدة أيام، مع بقاء الأجواء الصيفية الحارة وارتفاع نسب الرطوبة.

حالة الطقس من الجمعة إلى الثلاثاء

كما حذرت هيئة الأرصاد من استمرار الأجواء شديدة الحرارة بداية من غد، الجمعة، وحتى الثلاثاء 28 يوليو، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية أعلى من درجات الحرارة المسجلة في الظل.

وأضافت أن العظمى المتوقعة خلال الأيام المقبلة تتراوح بين:

38 و39 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

33 و36 درجة على السواحل الشمالية.

40 و43 درجة على محافظات جنوب البلاد.

كما تستمر فرص تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة.

امتداد مرتفع جوي

من ناحية أخرى، أكدت منار غانم نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية

خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تصل اليوم إلى ذروة ارتفاعات درجة الحرارة، حيث تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المسجلة أعلى عن طبيعتها بفارق 5 درجات، مع ارتفاع نسب الرطوبة، متابعة: درجات الحرارة تصل اليوم إلى 43 درجة في الظل.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ومع غياب أشعة الشمس تكون الأجواء مائلة للحرارة وهناك نشاط للرياح ولكنه بسيط.

ارتفاع الأمواج وانكسار موجة الطقس الحار

ونوهت بارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط، ولكنه مؤهل لحركة الملاحة البحرية، مضيفة: البحر الأحمر معتدل.

ولفتت إلى أنه بداية من الغد ستنخفض درجات الحرارة بفارق 3 درجات، ليعود الطقس إلى طبيعته مع يوم الأحد القادم ونشاط للرياح.

مخاطر الإجهاد الحراري



وجّهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح والإرشادات الهامة للمواطنين لحماية أنفسهم و ذويهم من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت الوزارة أن الإحساس بالحرارة تحت أشعة الشمس المباشرة قد يزيد عن درجة حرارةالهواء المعلنة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 درجة مئوية، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التواجدفي الظل قدر الإمكان عند الاضطرار للخروج.

كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري؟

أما فيما يتعلق بالإرشادات الوقائية لتجنب الإجهاد الحراري، فقد أوصت الوزارة بتخصيص ساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا للبقاء في مكان بارد أو جيد التهوية لتقليل العبء الحراري على الجسم ، إلى جانب شرب السوائل والمياه بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش لتعويض مايفقده الجسم بسبب الحرارة.

ارتداء ملابس فاتحة

كما دعت الوزارة إلى ارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة وفاتحة اللون لمساعدة الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص بكبار السن والأطفال والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، لكونهم الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

علامات ضربة الشمس

وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على ضرورة الانتباه لأعراض الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، والتي تتمثل في الدوخة، الإرهاق الشديد، ارتفاع درجة حرارة الجسم، واضطرابالوعي.

وأكدت وزارة الصحة أنه في حال الاشتباه بالإصابة بضربة شمس، يجب طلب الرعاية الطبيةالفورية فورًا باعتبارها حالة طارئة تستدعي التدخل السريع، مشيرة إلى أن حماية الصحة فيالأجواء شديدة الحرارة تبدأ بإجراءات بسيطة لكنها تصنع فارقًا كبيرًا في الوقاية منالمضاعفات.