وكيل الأزهر: انتهاء أعمال تصحيح الثانوية الأزهرية بالكامل والإعلان نهاية يوليو

موعد نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. أعلن الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، الانتهاء من تصحيح جميع أوراق إجابات امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، مؤكدًا أن العمل انتقل حاليًا إلى مرحلتي رصد الدرجات والمراجعة النهائية، تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

وأوضح وكيل الأزهر أن أعمال التصحيح تمت وفق خطة دقيقة تضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أن جميع الكنترولات تواصل مراجعة الدرجات وتجميع النتائج، مع تطبيق أعلى معايير الدقة قبل اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

انطلاق أعمال التصحيح

وانطلقت أعمال التصحيح في 12 يوليو الجاري، حيث جرى تصحيح أوراق الإجابات داخل 16 مركزًا موزعة على عدد من المحافظات، بمشاركة نحو 20 ألف معلم ومصحح ومقدر درجات. وشملت مراكز التصحيح محافظات القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، والبحيرة، والجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وسط متابعة مستمرة لضمان الالتزام بضوابط التصحيح.

وفي إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أجرى مسؤولو قطاع المعاهد الأزهرية جولات ميدانية داخل مراكز التصحيح لمتابعة سير العمل، والتأكد من تنفيذ التعليمات الخاصة بالتصحيح والمراجعة، بما يحقق العدالة الكاملة بين جميع الطلاب.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني خلال تلك الجولات أن عملية التصحيح تمثل مسؤولية كبيرة وأمانة ترتبط بمستقبل آلاف الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الدقة والحياد، ومراجعة كل جزئية في أوراق الإجابة بعناية، لضمان عدم ضياع أي درجة يستحقها الطالب.

وأضاف أن توجيهات شيخ الأزهر تركز على توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين، بما يساعدهم على أداء مهامهم بدقة، مع التأكيد على أن جميع الطلاب يجب أن يشعروا بأن حقوقهم محفوظة وأن تقييمهم يتم بمنتهى النزاهة والشفافية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة داخل 581 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وبلغ عدد طلاب القسم العلمي 81 ألفًا و311 طالبًا وطالبة، منهم 41 ألفًا و468 من البنين و39 ألفًا و843 من الفتيات، فيما بلغ عدد طلاب القسم الأدبي 82 ألفًا و366 طالبًا وطالبة، بينهم 45 ألفًا و633 من البنين و36 ألفًا و733 من الفتيات.

كما شارك في الامتحانات 246 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم، بواقع 167 طالبًا و79 طالبة، وسط إجراءات تنظيمية هدفت إلى توفير الأجواء المناسبة لهم طوال فترة الامتحانات.

يُذكر أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الماضي بلغت 53.99%، حيث سجل القسم العلمي نسبة نجاح 65.01%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 45.50%.