تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا في الأزهر اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027

وافق المجلس الأعلى للأزهر على تطبيق نظام البكالوريا ومجالات التقييمات والأداءات والتدريب، تيسيرا على الطلاب، مع التأكيد على وضع الضوابط والإجراءات التنفيذية المنظمة لتطبيق النظام بما يتوافق مع طبيعة التعليم الأزهري ورسالة الأزهر الشريف، ويحافظ على خصوصية المناهج الأزهرية ومقوماتها.

وأكد قرار المجلس أن تطبيق نظام البكالوريا بالأزهر سيشمل استمرار تدريس المواد الشرعية والعربية المقررة لطلاب المعاهد الأزهرية، باعتبارها ركيزة أساسية في المنهج الأزهري ولا مساس بها بأي شكل من الأشكال.

وتابع قرار المجلس الأعلى للأزهر: مع مراعاة دمجها ضمن الإطار العام للنظام الجديد وفق الضوابط التي يضعها قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك، اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2026/2027، مع تكليف قطاع المعاهد الأزهرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

نظام البكالوريا في الثانوية العامة

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن النظام السابق لـ الثانوية العامة كان يعتمد على 32 مادة دراسية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الطالب، خاصة عند مقارنته بالأنظمة الدولية؛ مثل نظام IG الذي يتراوح عدد مواده بين 8 إلى 9 مواد، ونظام IP الذي يعتمد على 6 مواد فقط خلال عامين، وكذلك نظام النيل الذي يضم 7 مواد على مدار 3 سنوات.

وأشار إلى أن هذه المقارنات كانت دافعًا أساسيًا لإعادة هيكلة النظام، حيث يتيح نظام شهادة البكالوريا المصرية فرصا امتحانية متعددة وعدد مواد أقل ومسارات متنوعة، مما يقلل من الضغط النفسي على الطلاب ويعزز من العدالة وتكافؤ الفرص، ويقيس قدرات الطالب بشكل أكثر شمولية واستمرارية.

مواد البكالوريا المصرية

الصف الاول الثانوي: يدرس الطالب مواد اساسية هي التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الاجنبية الاولى - بالاضافة الى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الاجنبية الثانية - البرمجة وعلوم الحاسب.

الصف الثاني الثانوي: يدرس الطالب 4 مواد فقط ، منها 3 مواد اساسية عامة وهي اللغة العربية والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادة من المواد التخصصية المتاحة في الشعبة التي يتخصص فيها الطالب كالتالي:

شعبة الطب وعلوم الحياة : الرياضيات أو الفيزياء

شعبة الهندسة وعلوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة

شعبة الاعمال : المحاسبة أو إدارة الأعمال

شعبة الاداب والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية

وللطالب محاولتين لدخول الامتحان ، يدخل الدور الاول يمتحن في الاربع مواد ، ثم يحق له دخول الدور الثاني حتى لو ناجح بالدرجة الفعلية لتحسين درجاته ومجموعه ، وسيتم حساب الدرجة الاعلى

ولكن دخول الامتحان في المرة الثانية سيكون بمقابل مادي ، لانها ستكلف الوزارة لجان و ورق و ملاحظين وتصحيح وبالتالي على الطالب ان يساهم في هذه التكلفة

الطالب يمكنه ان يحسن بمحاولتين مرة اخرى ولكن بعد انتهاء الصف الثالث الثانوي لتكون اجمالي المحاولات 4

الصف الثالث الثانوي: يدرس الطالب 3 مواد ، منها مادة عامة في جميع التخصصات هي التربية الدينية فقط كمادة اساسية تضاف للمجموع ، بالإضافة إلى مادتين تخصص في الشعبة التي اختارها الطالب كالتالي:

الطب وعلوم الحياة : الاحياء مستوى رفيع والكيمياء مستوى رفيع

الهندسة وعلوم الحاسب : الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع

شعبة الأعمال : الاقتصاد مستوى رفيع و الرياضيات

شعبة الآداب والفنون: الجغرافيا مستوى رفيع والاحصاء

