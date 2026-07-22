خبير: مضيق هرمز ورقة ضغط قوية لإيران

قال وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية والخبير العسكري، إن التصعيد الأخير من الولايات المتحدة تجاه إيران يختص بفتح مضيق هرمز، حيث يضع فتح المضيق ضغوطا على الرئيس الأمريكي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن هناك رفض من قبل المواطنين في أمريكا حول التصعيد في إيران، واستمرار غلق مضيق هرمز يعني حدوث تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي والنفط.

وأكمل: ترامب كان يريد أن يحدث هجوم بري على إيران، ولكن الأمر صعب للغاية، وهناك تلميح من وقت لأخر لحدوث إنزال بري على بعض الجزر الإيرانية.

ولفت إلى أن مضيق هرمز يعد ورقة ضغط قوية لإيران، والبعض يرى أن مضيق هرمز يعد بمثابة القنبلة النووية لإيران.