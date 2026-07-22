الداخلية تنظم دورة تأهيلية لكوادر الشرطة النسائية المشاركة بمهام حفظ السلام

يواصل المركز المصرى للتدريب، على عمليات حفظ السلام تقديم الدعم التدريبى لحفظة السلام من رجال الشرطة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العناصر المرشحة للمشاركة فى بعثات حفظ السلام الدولية.

ومن هذا المنطلق نظمت وزارة الداخلية بالمركز دورة تدريبية لعدد من الكوادر الشرطية النسائية من دول أفريقية وأوروبية وآسيوية لتعزيز جاهزيتهن لأداء مهام حفظ السلام.

تضمنت الدورة عدداً من البرامج التدريبية النظرية والعملية المتقدمة فى العديد من مجالات العمل الأمنى والمتعلقة بدور عناصر الشرطة النسائية فى مهام حفظ السلام أبرزها مجال المفرقعات والتعامل وإخلاء المصابين أثناء العمليات.



وتضمن الجانب العملى التدريب على كيفية التعامل مع الشراك الخداعية والتدريب على قيادة سيارات الدفع الرباعى، كما تضمن التدريب على الرماية فى مختلف الميادين.

وشملت البرامج التدريبية إجراء بيانات وتدريبات عملية بالمعاهد التدريبية المتخصصة ومنها الإدارة العامة للحماية المدنية، حيث تم التدريب على التعامل مع المواد المتفجرة وإطفاء الحرائق.

كما تم إجراء بيانات عملية حول حماية الشخصيات الهامة بالمعهد القومى للحراسات والتأمين، وشملت البيانات العملية التدريب على أساليب التعامل مع التجمعات بمعهد الأمن المركزى للتدريب على عمليات حفظ السلام.

واختتمت فعاليات الدورة التدريبية والتى تعد الثانية من نوعها التى تعقد بالمركز لحفظة السلام من الكوادر الشرطية النسائية بتنظيم حفل بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وعدد من الدول ورئيسة المجلس القومى للمرأة.

ويواصل المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام أداء دوره فى تقديم الدعم التدريبى لحفظة السلام من رجال الشرطة بما يسهم فى إعداد كوادر شرطية مؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية.





