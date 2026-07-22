انفراجة مرتقبة في أجور الأطباء والفرق الطبية.. مفاجآت جديدة

تتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة لدعم القطاع الصحي، في ظل الاهتمام المتزايد بتحسين أوضاع الأطباء وأعضاء الفرق الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول عن صحة المواطنين.

رفع كفاءة المستشفيات

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية جهودًا مكثفة لتطوير الخدمات ورفع كفاءة المستشفيات وتحسين بيئة العمل للعاملين بها.

إعادة هيكلة أجور العاملين

وفي هذا السياق، كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تحركات جارية بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة هيكلة أجور العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة جديدة من الحوافز والبدلات.

رسالة مباشرة للمواطنين

كما حرص الوزير على توجيه رسالة مباشرة للمواطنين، أكد خلالها التزام الدولة بتحسين الخدمات الصحية، مع الاعتذار عن أي معاناة قد يواجهها المواطن داخل المنظومة، مشددًا على أن تطوير القطاع الصحي يظل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

تحسين الأوضاع المالية للأطباء

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن قرب اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للأطباء وأعضاء الفرق الطبية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية لإعادة النظر في منظومة الأجور بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويعزز استقرار الكوادر الطبية.

حوافز وبدلات مخصصة

وأوضح الوزير أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد حزمة جديدة تتضمن حوافز وبدلات مخصصة للعاملين بالقطاع الصحي، لافتًا إلى أن الإعلان عنها سيكون خلال الفترة المقبلة بعد استكمال التنسيق مع الجهات المعنية، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتقدير جهود الفرق الطبية ودعمها.

الكفاءات الطبية المصرية

وأكد عبدالغفار أن الطبيب المصري يمثل حجر الأساس في نجاح المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الكفاءات الطبية المصرية تحظى بتقدير كبير، وأن تطوير أوضاعها المهنية والمالية يعد أحد المحاور الرئيسية في خطة الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

معالجة أوجه القصور

وفي رسالة حملت قدرًا من المصارحة، أعرب وزير الصحة عن أسفه لأي صعوبات أو معاناة قد يواجهها المواطنون أثناء تلقي الخدمات الطبية، مؤكدًا أن الوزارة تتحمل مسؤوليتها وتواصل العمل على معالجة أوجه القصور وتحسين جودة الرعاية الصحية، بما يضمن تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتلبي احتياجاته بصورة أفضل.